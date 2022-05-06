06 мая 2022

В Херсоне заявили о планах присоединения к России

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Визит Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру, российский флаг, триколор, флаг россии, символ власти, государственный символ
Власти Херсонской области видят регион одним из субъектов России Фото:

Херсонская область будет стремиться стать одним из субъектов Российской Федерации. Об этом заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», — сказал Стремоусов, передает РИА «Новости».

15 марта Минобороны РФ сообщило, что российская армия заняла всю Херсонскую область. С 1 мая регион начал смену официальной валюты на российский рубль. Жители Херсонской области уже начали получать выплаты в рублях, теперь жители Херсонской области смогут получить российское гражданство.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.

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Херсонская область будет стремиться стать одним из субъектов Российской Федерации. Об этом заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», — сказал Стремоусов, передает РИА «Новости». 15 марта Минобороны РФ сообщило, что российская армия заняла всю Херсонскую область. С 1 мая регион начал смену официальной валюты на российский рубль. Жители Херсонской области уже начали получать выплаты в рублях, теперь жители Херсонской области смогут получить российское гражданство. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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