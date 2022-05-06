В Херсоне заявили о планах присоединения к России

07 мая 2022 в 04:44 Размер текста - 17 +

Власти Херсонской области видят регион одним из субъектов России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Херсонская область будет стремиться стать одним из субъектов Российской Федерации. Об этом заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», — сказал Стремоусов, передает РИА «Новости». 15 марта Минобороны РФ сообщило, что российская армия заняла всю Херсонскую область. С 1 мая регион начал смену официальной валюты на российский рубль. Жители Херсонской области уже начали получать выплаты в рублях, теперь жители Херсонской области смогут получить российское гражданство. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Херсонская область будет стремиться стать одним из субъектов Российской Федерации. Об этом заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», — сказал Стремоусов, передает РИА «Новости». 15 марта Минобороны РФ сообщило, что российская армия заняла всю Херсонскую область. С 1 мая регион начал смену официальной валюты на российский рубль. Жители Херсонской области уже начали получать выплаты в рублях, теперь жители Херсонской области смогут получить российское гражданство. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.