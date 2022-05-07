07 мая 2022

Какие улицы Екатеринбурга перекроют в День Победы. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад на Красной площади. Москва, десант, армия, военные, парад победы, красная площадь
Центральные улицы перекроют для проведения парада Победы Фото:

Основные улицы Екатеринбурга перекроют для прохождения парада Победы и «Бессмертного полка». URA.RU составило интерактивную карту перекрытий на время праздничных мероприятий.

В связи с закрытием движения будут изменены маршруты общественного транспорта. Трамваи, троллейбусы, автобусы и метро будут работать до часу ночи 10 мая.

Ранее URA.RU писало, что в День Победы Фонд святой Екатерины организует в историческом сквере Екатеринбурга масштабный концерт. Хедлайнерами станут Полина Гагарина и группа «Любэ». На концерт также приедет актер Андрей Мерзликин. Праздничная программа продлится до праздничного салюта, который начнется в 22:00. URA.RU составило афишу всех важных мероприятий, которые пройдут в День Победы в уральской столице.

В День Победы 9 мая с 6 часов утра и до окончания парада будет зарыто движение всех видов транспорта:

9 мая с 19:00 и до окончания праздничных мероприятий:

В Химмаше на время проведения легкоатлетической эстафеты 9 мая с 10:00 до 12:00:

На время проведения легкоатлетической эстафеты в Кировском районе 9 мая с 10:45 до 14:00:

В Орджоникидзевском районе на время проведения легкоатлетической эстафеты, 9 мая с 11:00 до 13:00:

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво».

Основные улицы Екатеринбурга перекроют для прохождения парада Победы и «Бессмертного полка». URA.RU составило интерактивную карту перекрытий на время праздничных мероприятий. В связи с закрытием движения будут изменены маршруты общественного транспорта. Трамваи, троллейбусы, автобусы и метро будут работать до часу ночи 10 мая. Ранее URA.RU писало, что в День Победы Фонд святой Екатерины организует в историческом сквере Екатеринбурга масштабный концерт. Хедлайнерами станут Полина Гагарина и группа «Любэ». На концерт также приедет актер Андрей Мерзликин. Праздничная программа продлится до праздничного салюта, который начнется в 22:00. URA.RU составило афишу всех важных мероприятий, которые пройдут в День Победы в уральской столице. В День Победы 9 мая с 6 часов утра и до окончания парада будет зарыто движение всех видов транспорта: 9 мая с 19:00 и до окончания праздничных мероприятий: В Химмаше на время проведения легкоатлетической эстафеты 9 мая с 10:00 до 12:00: На время проведения легкоатлетической эстафеты в Кировском районе 9 мая с 10:45 до 14:00: В Орджоникидзевском районе на время проведения легкоатлетической эстафеты, 9 мая с 11:00 до 13:00:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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