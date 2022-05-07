Какие улицы Екатеринбурга перекроют в День Победы. Карта

08 мая 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

Центральные улицы перекроют для проведения парада Победы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Основные улицы Екатеринбурга перекроют для прохождения парада Победы и «Бессмертного полка». URA.RU составило интерактивную карту перекрытий на время праздничных мероприятий. В связи с закрытием движения будут изменены маршруты общественного транспорта. Трамваи, троллейбусы, автобусы и метро будут работать до часу ночи 10 мая. Ранее URA.RU писало, что в День Победы Фонд святой Екатерины организует в историческом сквере Екатеринбурга масштабный концерт. Хедлайнерами станут Полина Гагарина и группа «Любэ». На концерт также приедет актер Андрей Мерзликин. Праздничная программа продлится до праздничного салюта, который начнется в 22:00. URA.RU составило афишу всех важных мероприятий, которые пройдут в День Победы в уральской столице. В День Победы 9 мая с 6 часов утра и до окончания парада будет зарыто движение всех видов транспорта: 9 мая с 19:00 и до окончания праздничных мероприятий: В Химмаше на время проведения легкоатлетической эстафеты 9 мая с 10:00 до 12:00: На время проведения легкоатлетической эстафеты в Кировском районе 9 мая с 10:45 до 14:00: В Орджоникидзевском районе на время проведения легкоатлетической эстафеты, 9 мая с 11:00 до 13:00: Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Основные улицы Екатеринбурга перекроют для прохождения парада Победы и «Бессмертного полка». URA.RU составило интерактивную карту перекрытий на время праздничных мероприятий. В связи с закрытием движения будут изменены маршруты общественного транспорта. Трамваи, троллейбусы, автобусы и метро будут работать до часу ночи 10 мая. Ранее URA.RU писало, что в День Победы Фонд святой Екатерины организует в историческом сквере Екатеринбурга масштабный концерт. Хедлайнерами станут Полина Гагарина и группа «Любэ». На концерт также приедет актер Андрей Мерзликин. Праздничная программа продлится до праздничного салюта, который начнется в 22:00. URA.RU составило афишу всех важных мероприятий, которые пройдут в День Победы в уральской столице. В День Победы 9 мая с 6 часов утра и до окончания парада будет зарыто движение всех видов транспорта: 9 мая с 19:00 и до окончания праздничных мероприятий: В Химмаше на время проведения легкоатлетической эстафеты 9 мая с 10:00 до 12:00: На время проведения легкоатлетической эстафеты в Кировском районе 9 мая с 10:45 до 14:00: В Орджоникидзевском районе на время проведения легкоатлетической эстафеты, 9 мая с 11:00 до 13:00: