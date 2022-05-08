Пермский экс-политик рассказала о деде, прошедшем три войны. «Он не любил об этом говорить»

09 мая 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

День победы — двойной праздник для семьи Лилии Ширяевой Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU День Победы в семье бывшего вице-спикера заксобрания Пермского края, директора АНО «Союзэкспертиза-Пермь» Лилии Ширяевой отмечают на могиле деда Степана Яковлевича Севостьянова. Так совпало, что именно 9 мая они празднуют еще и день его рождения. До войны, рассказала URA.RU Лилия Ширяева, он был директором ресторана, а в 1939 году стал рядовым солдатом Красной армии. «Он прошел три войны: Финскую, всю Великую Отечественную и еще Японскую. Был сержантом в пехоте. Ушел на фронт в 1939-м году, а вернулся в 1947-м. Был ранен. И благодаря тому, что вернулся, есть я, потому что мой папа родился в 1951-м году», — говорит Ширяева. Много лет в их семье действует традиция — 9 мая собираться на кладбище несколькими поколениями. «У них с бабушкой было шесть детей и потом 14 внуков. Сейчас правнуки пошли. В этом году мы собирались 8 мая, потому что в День Победы все задействованы на разных мероприятиях в городе. Так вот, вчера нас было 50 человек! И это еще не все. Читаем письма деда бабушке, смотрим фотографии, поем песни тех лет. Все это не без слез, конечно», — говорит бывший вице-спикер. По ее словам, дед Степан не любил говорить о войне. Всегда старался переводить тему. Но до самой смерти в 1970-м году поддерживал отношения с сослуживцами. В 2015 году Лилия Ширяева в память о подвиге своего дедушки сочинила стихотворение. Вот выдержка из него: «Наша традиция — с нами навечно: День Твоей памяти, Дед! Мы благодарны Тебе бесконечно! Спасибо за Жизнь, наш Дорогой Человек!». Фото предоставлено Лилией Ширяевой Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» .

День Победы в семье бывшего вице-спикера заксобрания Пермского края, директора АНО «Союзэкспертиза-Пермь» Лилии Ширяевой отмечают на могиле деда Степана Яковлевича Севостьянова. Так совпало, что именно 9 мая они празднуют еще и день его рождения. До войны, рассказала URA.RU Лилия Ширяева, он был директором ресторана, а в 1939 году стал рядовым солдатом Красной армии. «Он прошел три войны: Финскую, всю Великую Отечественную и еще Японскую. Был сержантом в пехоте. Ушел на фронт в 1939-м году, а вернулся в 1947-м. Был ранен. И благодаря тому, что вернулся, есть я, потому что мой папа родился в 1951-м году», — говорит Ширяева. Много лет в их семье действует традиция — 9 мая собираться на кладбище несколькими поколениями. «У них с бабушкой было шесть детей и потом 14 внуков. Сейчас правнуки пошли. В этом году мы собирались 8 мая, потому что в День Победы все задействованы на разных мероприятиях в городе. Так вот, вчера нас было 50 человек! И это еще не все. Читаем письма деда бабушке, смотрим фотографии, поем песни тех лет. Все это не без слез, конечно», — говорит бывший вице-спикер. По ее словам, дед Степан не любил говорить о войне. Всегда старался переводить тему. Но до самой смерти в 1970-м году поддерживал отношения с сослуживцами. В 2015 году Лилия Ширяева в память о подвиге своего дедушки сочинила стихотворение. Вот выдержка из него: «Наша традиция — с нами навечно: День Твоей памяти, Дед! Мы благодарны Тебе бесконечно! Спасибо за Жизнь, наш Дорогой Человек!».