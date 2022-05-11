Посол ЛНР в РФ назвал условие для достижения мира в Донбассе

11 мая 2022 в 11:08 Размер текста - 17 +

Зеленский мешает достижению устойчивого мира, считает посол ЛНР Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Достижение устойчивого мира возможно только при ликвидации контролируемого Западом киевского режима Зеленского. Такое заявление сделал посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник. «К сожалению, без уничтожения или снятия угрозы со стороны токсичного украинского режима достижение устойчивого мира, достижение стабильной мирной ситуации практически невозможно», — сказал Мирошник в интервью РИА «Новости». Как отметил дипломат, сейчас территория Украины находится под внешним влиянием и контролем Запада. На территории Украины по приказу президента РФ Владимира Путина проводится специальная операция по демилитаризации страны. В качестве ее основной цели глава государства завлял освобождение республик Донбасса, а также помощь их жителям. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Достижение устойчивого мира возможно только при ликвидации контролируемого Западом киевского режима Зеленского. Такое заявление сделал посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник. «К сожалению, без уничтожения или снятия угрозы со стороны токсичного украинского режима достижение устойчивого мира, достижение стабильной мирной ситуации практически невозможно», — сказал Мирошник в интервью РИА «Новости». Как отметил дипломат, сейчас территория Украины находится под внешним влиянием и контролем Запада. На территории Украины по приказу президента РФ Владимира Путина проводится специальная операция по демилитаризации страны. В качестве ее основной цели глава государства завлял освобождение республик Донбасса, а также помощь их жителям.