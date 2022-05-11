Посол ЛНР в РФ назвал условие для достижения мира в Донбассе

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Зеленский мешает достижению устойчивого мира, считает посол ЛНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Достижение устойчивого мира возможно только при ликвидации контролируемого Западом киевского режима Зеленского. Такое заявление сделал посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.

«К сожалению, без уничтожения или снятия угрозы со стороны токсичного украинского режима достижение устойчивого мира, достижение стабильной мирной ситуации практически невозможно», — сказал Мирошник в интервью РИА «Новости». Как отметил дипломат, сейчас территория Украины находится под внешним влиянием и контролем Запада.

На территории Украины по приказу президента РФ Владимира Путина проводится специальная операция по демилитаризации страны. В качестве ее основной цели глава государства завлял освобождение республик Донбасса, а также помощь их жителям.

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Достижение устойчивого мира возможно только при ликвидации контролируемого Западом киевского режима Зеленского. Такое заявление сделал посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник. «К сожалению, без уничтожения или снятия угрозы со стороны токсичного украинского режима достижение устойчивого мира, достижение стабильной мирной ситуации практически невозможно», — сказал Мирошник в интервью РИА «Новости». Как отметил дипломат, сейчас территория Украины находится под внешним влиянием и контролем Запада. На территории Украины по приказу президента РФ Владимира Путина проводится специальная операция по демилитаризации страны. В качестве ее основной цели глава государства завлял освобождение республик Донбасса, а также помощь их жителям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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