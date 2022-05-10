Роспотребнадзор объяснил, почему продлил масочный режим в ХМАО

В ХМАО продолжает действовать масочный режим Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Специалисты Роспотребнадзора ХМАО считают преждевременной отмену масочного режима, это связанно со снижением коллективного иммунитета. Об этом на заседании оперативного штаба Югры заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

«Коллективный иммунитет у нас ослабевает. Для создания возможности проведения тех мероприятий, которые предусмотрены планами, ослабевающая иммунная прослойка диктует необходимость сохранения тех немногих мер, сохраняющихся в Югре — масочный режим и дезинфекционный режим», — сказала Кудрявцева.

Она добавила, что средний показатель заболеваемости коронавирусом по округу превышен в Березовском, Ханты-Мансийском, Кондинском, Советском и Нижневартовском районах. Но наибольшее превышение в Березовском районе. «Это лидер. В плохом смысле», — заключила Кудрявцева.

Ранее URA.RU сообщало, что по мнению главного врача сургутской поликлиники №1 Максима Слепова, от масочного режима в регионе можно отказаться. При этом он подчеркивал, что решение остается за Роспотребнадзором.