Магнитогорская фирма заменит импорт в российском спорте

Компания «Крокус 24» займется производством гимнастических настилов (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания «Крокус 24» из Магнитогорска (Челябинская область), специализирующаяся на производстве настилов для единоборств, в условиях санкций смогла переориентироваться и наладить производство гимнастических помостов. Как заявили URA.RU в компании, сейчас она пытается занять освободившуюся нишу на рынке.

«Мы сейчас продвигаем новую продукцию — это гимнастические помосты и ковры. Мы и раньше делали такие помосты, но не в больших количествах. Не было такой активности на рынке, поэтому не было желания углубляться в это направление. Сейчас же начали отсеиваться конкуренты в лице иностранных компаний, спрос на продукцию вырос, и мы пытаемся залезть в нишу и укрепиться в ней», — рассказал URA.RU директор «Крокус 24» Евгений Кильянов.

Руководитель добавил, что до усиления санкционных ограничений такие помосты завозили в спортивные залы по всей стране, в основном, из Германии. Это были помосты, сертифицированные международной федерацией гимнастики. На таких выступают на Олимпийских играх. В компании отметили, что прилагают все усилия, чтобы качество их продукции не уступало зарубежным аналогам.

«Сейчас не легкий период. Мы возвращаемся к тому качеству, которое было при зарубежных поставщиках. В процессе сотрудничества мы дорабатываем, добиваемся нужного качества сырья. К этому прибавляется и желание отечественных поставщиков с нами работать. Именно поэтому конечный наш продукт сегодня не отличается от того, который мы предлагали еще до усиления ограничений», — добавил директор фирмы.

Некоторые российские производители в условиях санкций были вынуждены остановить свою работу. Однако большинство компаний отказались от импортных комплектующих, перешли на отечественные детали и компоненты при производстве своей продукции, и стали расти на рынке.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам