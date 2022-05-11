11 мая 2022

В колонию отправили свердловчанку, поджегшую подругу из ревности. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт
Женщину посадили на девять лет Фото:

В Реже (Свердловская область) отправили в колонию 48-летнюю женщину, которая из ревности облила подругу растворителем и подожгла ее. От смерти женщину спас мужчина, потушивший огонь. Об этом URA.RU сообщили в СУ СК по Свердловской области.

«Подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по улице Строителей в Реже, действуя на почве возникшего конфликта, облила легковоспламеняющейся жидкостью свою 36-летнюю знакомую, вылив ей горючее вещество объемом 250 миллилитров на голову, туловище и конечности, а также на ее одежду. После этого злоумышленница с помощью зажигалки подожгла легковоспламеняющуюся жидкость. <…> Смерть потерпевшей не наступила по независящим от подсудимой обстоятельствам, так как находившийся в данной квартире мужчина принял меры для тушения возгорания», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пострадавшая не обращалась в полицию несколько дней, а подсудимая ухаживала за ней. «Однако когда состояние здоровья пострадавшей стало ухудшаться, она обратилась за помощью к медикам. Тогда информация об этом происшествии поступила и в территориальный ОВД», — рассказал URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Женщину отправили в колонию общего режима на девять лет.

Фото:

Ранее URA.RU писало, что свердловчанин с тремя подельниками избил своего отца битой и поджег его в багажнике. Следователи опубликовали видео, как один из предполагаемых участников преступления показывает этапы сожжения свердловчанина.

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В Реже (Свердловская область) отправили в колонию 48-летнюю женщину, которая из ревности облила подругу растворителем и подожгла ее. От смерти женщину спас мужчина, потушивший огонь. Об этом URA.RU сообщили в СУ СК по Свердловской области. «Подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по улице Строителей в Реже, действуя на почве возникшего конфликта, облила легковоспламеняющейся жидкостью свою 36-летнюю знакомую, вылив ей горючее вещество объемом 250 миллилитров на голову, туловище и конечности, а также на ее одежду. После этого злоумышленница с помощью зажигалки подожгла легковоспламеняющуюся жидкость. <…> Смерть потерпевшей не наступила по независящим от подсудимой обстоятельствам, так как находившийся в данной квартире мужчина принял меры для тушения возгорания», — говорится в сообщении пресс-службы. Пострадавшая не обращалась в полицию несколько дней, а подсудимая ухаживала за ней. «Однако когда состояние здоровья пострадавшей стало ухудшаться, она обратилась за помощью к медикам. Тогда информация об этом происшествии поступила и в территориальный ОВД», — рассказал URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Женщину отправили в колонию общего режима на девять лет. Ранее URA.RU писало, что свердловчанин с тремя подельниками избил своего отца битой и поджег его в багажнике. Следователи опубликовали видео, как один из предполагаемых участников преступления показывает этапы сожжения свердловчанина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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