В колонию отправили свердловчанку, поджегшую подругу из ревности. Фото

12 мая 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

Женщину посадили на девять лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Реже (Свердловская область) отправили в колонию 48-летнюю женщину, которая из ревности облила подругу растворителем и подожгла ее. От смерти женщину спас мужчина, потушивший огонь. Об этом URA.RU сообщили в СУ СК по Свердловской области. «Подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по улице Строителей в Реже, действуя на почве возникшего конфликта, облила легковоспламеняющейся жидкостью свою 36-летнюю знакомую, вылив ей горючее вещество объемом 250 миллилитров на голову, туловище и конечности, а также на ее одежду. После этого злоумышленница с помощью зажигалки подожгла легковоспламеняющуюся жидкость. <…> Смерть потерпевшей не наступила по независящим от подсудимой обстоятельствам, так как находившийся в данной квартире мужчина принял меры для тушения возгорания», — говорится в сообщении пресс-службы. Пострадавшая не обращалась в полицию несколько дней, а подсудимая ухаживала за ней. «Однако когда состояние здоровья пострадавшей стало ухудшаться, она обратилась за помощью к медикам. Тогда информация об этом происшествии поступила и в территориальный ОВД», — рассказал URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Женщину отправили в колонию общего режима на девять лет. Фото: СКР по Свердловской области Ранее URA.RU писало, что свердловчанин с тремя подельниками избил своего отца битой и поджег его в багажнике. Следователи опубликовали видео, как один из предполагаемых участников преступления показывает этапы сожжения свердловчанина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

В Реже (Свердловская область) отправили в колонию 48-летнюю женщину, которая из ревности облила подругу растворителем и подожгла ее. От смерти женщину спас мужчина, потушивший огонь. Об этом URA.RU сообщили в СУ СК по Свердловской области. «Подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по улице Строителей в Реже, действуя на почве возникшего конфликта, облила легковоспламеняющейся жидкостью свою 36-летнюю знакомую, вылив ей горючее вещество объемом 250 миллилитров на голову, туловище и конечности, а также на ее одежду. После этого злоумышленница с помощью зажигалки подожгла легковоспламеняющуюся жидкость. <…> Смерть потерпевшей не наступила по независящим от подсудимой обстоятельствам, так как находившийся в данной квартире мужчина принял меры для тушения возгорания», — говорится в сообщении пресс-службы. Пострадавшая не обращалась в полицию несколько дней, а подсудимая ухаживала за ней. «Однако когда состояние здоровья пострадавшей стало ухудшаться, она обратилась за помощью к медикам. Тогда информация об этом происшествии поступила и в территориальный ОВД», — рассказал URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Женщину отправили в колонию общего режима на девять лет. Ранее URA.RU писало, что свердловчанин с тремя подельниками избил своего отца битой и поджег его в багажнике. Следователи опубликовали видео, как один из предполагаемых участников преступления показывает этапы сожжения свердловчанина.