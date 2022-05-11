Свердловский авторитет ответил на обвинение по «воровской» статье. «Смотрящие в кабинетах сидят»

12 мая 2022 в 13:56 Размер текста - 17 +

Владимир Кузнецов отверг обвинения по «воровской» статье Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Подозреваемый в занятии высшего положения в преступной иерархии (смотрящего за Верхней Салдой) Владимир Кузнецов резко отверг обвинения прокуратуры. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из Свердловского областного суда. «Я неоднократно был судим и не более того. На заседании были перечислены все мои судимости с 1980-х годов, и сотрудники ГУФСИН сказали, что я во всех колониях был негодяй законченный», — сказал Кузнецов в разговоре с журналистами. Он отметил, что не согласен с обвинениями прокуратуры и не занимает никакого положения в преступной иерархии. «Сейчас смотрящие в кабинетах сидят. Все прекрасно знают, где кто сидит смотрящим», — пошутил Кузнецов. Кузнецов подозревается в занятии положения смотрящего за Верхней Салдой. Предположительно он был назначен вором в законе Тимуром Свердловским. Обыски и прослушка телефонных разговоров позволили обвинить Кузнецова по «воровской» статье. Однако сам авторитет заявил, что ведет законопослушную жизнь и не связан с криминальными делами. Ранее Кузнецова признавали виновным в изнасиловании несовершеннолетней, нанесении телесных повреждений, вымогательстве, разбое и хулиганстве. Присяжные заседатели посчитали авторитета виновным по «воровской» статье. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Подозреваемый в занятии высшего положения в преступной иерархии (смотрящего за Верхней Салдой) Владимир Кузнецов резко отверг обвинения прокуратуры. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из Свердловского областного суда. «Я неоднократно был судим и не более того. На заседании были перечислены все мои судимости с 1980-х годов, и сотрудники ГУФСИН сказали, что я во всех колониях был негодяй законченный», — сказал Кузнецов в разговоре с журналистами. Он отметил, что не согласен с обвинениями прокуратуры и не занимает никакого положения в преступной иерархии. «Сейчас смотрящие в кабинетах сидят. Все прекрасно знают, где кто сидит смотрящим», — пошутил Кузнецов. Кузнецов подозревается в занятии положения смотрящего за Верхней Салдой. Предположительно он был назначен вором в законе Тимуром Свердловским. Обыски и прослушка телефонных разговоров позволили обвинить Кузнецова по «воровской» статье. Однако сам авторитет заявил, что ведет законопослушную жизнь и не связан с криминальными делами. Ранее Кузнецова признавали виновным в изнасиловании несовершеннолетней, нанесении телесных повреждений, вымогательстве, разбое и хулиганстве. Присяжные заседатели посчитали авторитета виновным по «воровской» статье.