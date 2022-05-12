Конфликт Владимира Соловьева с екатеринбуржцами на руку Куйвашеву Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич считает, что конфликт журналиста Владимира Соловьева с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым умышленно подстроен уральской элитой. Об этом эксперт заявил в интервью «Ленинздат».

«У губернатора Куйвашева выборы этой осенью. Прекрасная технология: создать искусственный конфликт, а общество должно сплотиться вокруг лидера против „поганой Москвы“. Это срежиссированная местными политтехнологами история», — заявил Малькевич.

Политик считает, что уральские VIP сознательно стали раскручивать конфликт Соловьева с екатеринбуржцами перед приближающимися выборами главы Свердловской области, которые состоятся осенью 2022 года. Малькевич предполагает, что у Куйвашева появился повод, вокруг которого можно построить избирательную компанию.

Конфликт начался после эфира Владимира Соловьева, в котором он назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». После этого Куйвашев попросил журналиста следить за языком, также за город заступились представители уральской элиты. Эпатажное обращение к Соловьеву записал бард Новиков, к полемике присоединились мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель.