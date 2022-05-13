МИД России высылает дипломатов Болгарии и Румынии

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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, руки чиновника, дипломат
Послов выслали в ответ на действия стран Фото:

Министерство иностранных дел России высылает дипломатов Болгарии и Румынии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«13 мая чрезвычайный и полномочный посол Румынии в РФ К.Истрате был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении „persona non grata“ (неприемлемыми) десятерых сотрудников посольства Румынии в Москве», — сообщается на сайте. Аналогично персоной «non grata» был объявлен сотрудник посольства Болгарии в Москве.

Как сообщает МИД РФ, данное решение было принято в ответ на действия Румынии. 5 апреля румынская сторона объявила о высылке десятерых дипломатов посольства РФ в Бухаресте, пишет RT. Также российская сторона осуждает оказание Румынией военной помощи киевскому режиму. В отношении болгарского посла было принято аналогичное решение, так как ранее страна выслала российского дипломата, пишет «Национальная служба новостей».

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Министерство иностранных дел России высылает дипломатов Болгарии и Румынии. Об этом сообщается на сайте ведомства. «13 мая чрезвычайный и полномочный посол Румынии в РФ К.Истрате был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении „persona non grata“ (неприемлемыми) десятерых сотрудников посольства Румынии в Москве», — сообщается на сайте. Аналогично персоной «non grata» был объявлен сотрудник посольства Болгарии в Москве. Как сообщает МИД РФ, данное решение было принято в ответ на действия Румынии. 5 апреля румынская сторона объявила о высылке десятерых дипломатов посольства РФ в Бухаресте, пишет RT. Также российская сторона осуждает оказание Румынией военной помощи киевскому режиму. В отношении болгарского посла было принято аналогичное решение, так как ранее страна выслала российского дипломата, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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