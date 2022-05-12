Под Челябинском построят три новых микрорайона

«Дом РФ» проведет аукцион по трем земельным участкам под Челябинском Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Под Челябинском, в поселках Сосновский и Западный планируют построить три новых микрорайона. Об этом сообщает госкомпания «Дом.РФ». Оба поселка находятся в Сосновском районе.

«„Дом.РФ“ проведет 20 мая аукцион по участку в поселке Сосновский, расположенном в двадцати километрах от Челябинска. На торги объединены три участка общей площадью около 6,4 гектар, а их градостроительный потенциал составляет не менее 22,5 тысяч квадратных метров жилья средней этажности. Они выставлены единым лотом и стартовая цена составляет 5,97 миллионов рублей», — говорится на сайте компании.

В компании отмечают, что земельные участки в поселке Сосновский окружены малоэтажной застройкой и пустующей территорией. Проект предусматривает не только строительство домов, но и возведение социальной и транспортной инфраструктуры.

Торги по двум земельным участкам в поселке Западный состоятся 27 мая. Это будут жилые микрорайоны площадью 0,33 и 0,69 гектар. Начальные цены лотов — 2,7 млн и почти 6 млн рублей. Ранее были объявлены торги на строительство нового микрорайона в Тракторозаводском районе Челябинска.