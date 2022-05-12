12 мая 2022

Под Челябинском построят три новых микрорайона

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера по дорогам и объектам Челябинска. Челябинск, дом, новостройки, новые дома, жк, жилье, жк ньютон, микрорайон ньютон
«Дом РФ» проведет аукцион по трем земельным участкам под Челябинском Фото:

Под Челябинском, в поселках Сосновский и Западный планируют построить три новых микрорайона. Об этом сообщает госкомпания «Дом.РФ». Оба поселка находятся в Сосновском районе.

«„Дом.РФ“ проведет 20 мая аукцион по участку в поселке Сосновский, расположенном в двадцати километрах от Челябинска. На торги объединены три участка общей площадью около 6,4 гектар, а их градостроительный потенциал составляет не менее 22,5 тысяч квадратных метров жилья средней этажности. Они выставлены единым лотом и стартовая цена составляет 5,97 миллионов рублей», — говорится на сайте компании.

В компании отмечают, что земельные участки в поселке Сосновский окружены малоэтажной застройкой и пустующей территорией. Проект предусматривает не только строительство домов, но и возведение социальной и транспортной инфраструктуры.

Торги по двум земельным участкам в поселке Западный состоятся 27 мая. Это будут жилые микрорайоны площадью 0,33 и 0,69 гектар. Начальные цены лотов — 2,7 млн и почти 6 млн рублей. Ранее были объявлены торги на строительство нового микрорайона в Тракторозаводском районе Челябинска.

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Под Челябинском, в поселках Сосновский и Западный планируют построить три новых микрорайона. Об этом сообщает госкомпания «Дом.РФ». Оба поселка находятся в Сосновском районе. «„Дом.РФ“ проведет 20 мая аукцион по участку в поселке Сосновский, расположенном в двадцати километрах от Челябинска. На торги объединены три участка общей площадью около 6,4 гектар, а их градостроительный потенциал составляет не менее 22,5 тысяч квадратных метров жилья средней этажности. Они выставлены единым лотом и стартовая цена составляет 5,97 миллионов рублей», — говорится на сайте компании. В компании отмечают, что земельные участки в поселке Сосновский окружены малоэтажной застройкой и пустующей территорией. Проект предусматривает не только строительство домов, но и возведение социальной и транспортной инфраструктуры. Торги по двум земельным участкам в поселке Западный состоятся 27 мая. Это будут жилые микрорайоны площадью 0,33 и 0,69 гектар. Начальные цены лотов — 2,7 млн и почти 6 млн рублей. Ранее были объявлены торги на строительство нового микрорайона в Тракторозаводском районе Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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