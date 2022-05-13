Прощание с Артемом Рюминым пройдет 16 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во время спецоперации РФ на Украине погиб контрактник Артем Рюмин из Артемовского (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказал мэр города Константин Трофимов.

«Погиб наш земляк Артем Рюмин. Пока что мы ждем ответ от военкомата, который расскажет подробности», — рассказывает Трофимов.

Друзья и близкие отзываются об Артеме, как о славном, добром, отзывчивом человеке, который всегда готов прийти на помощь. В Артемовском у него осталась жена и маленький сын, пишет «Все будет».

О начале спецоперации на территории Украины заявил президент РФ Владимир Путин. Ее цель — денацификация и демилитаризация. Россия и Украина проводят переговоры, однако пока стороны не пришли к решению по урегулированию конфликта. Путин отмечал, что оккупация территорий Украины в планы армии РФ не входит.

Фото: «Все будет».