Теневой мэр Перми задекларировал ВАЗ 90-х годов

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Заседание городской думы. Пермь, плотников владимир
Владимир Плотников стал владельцем авто 90-х Фото:
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Декларационная кампания

Самый богатый депутат пермской гордумы Владимир Плотников указал в сведениях о доходах и имуществе за 2021 год доход в сумме 221,1 млн рублей и автомобиль ВАЗ 21120. Информация содержится в документе, опубликованном на сайте гордумы Перми.

«Плотников Владимир Иванович, транспортные средства (вид, марка): Rolls Royce Ghost, ВАЗ 21120», — сказано в документе. Супруга Плотникова является владельцем трех премиальных авто: Bentley Continental, Porsche Cayenne и Porsche Cayenne S. Годом ранее депутат указывал в сведениях о доходах и имуществе автомобили Mercedes-Benz S63, Rolls Royce Ghost, а также автоприцеп МЗСА-817708.

ВАЗ 21120 начал серийно выпускаться «Автовазом» в конце 90-х. Модель стала завершающей в семействе автомобилей «десятой» серии. Плотников, за влиятельность и уважение в депутатском корпусе, получил в местной политтусовке негласное прозвище теневого мэра Перми. URA.RU рассказывало, что именно ему приписывают нагнетание конфликта между губернатором Дмитрием Махониным и мэром Перми Алексеем Демкиным.

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Самый богатый депутат пермской гордумы Владимир Плотников указал в сведениях о доходах и имуществе за 2021 год доход в сумме 221,1 млн рублей и автомобиль ВАЗ 21120. Информация содержится в документе, опубликованном на сайте гордумы Перми. «Плотников Владимир Иванович, транспортные средства (вид, марка): Rolls Royce Ghost, ВАЗ 21120», — сказано в документе. Супруга Плотникова является владельцем трех премиальных авто: Bentley Continental, Porsche Cayenne и Porsche Cayenne S. Годом ранее депутат указывал в сведениях о доходах и имуществе автомобили Mercedes-Benz S63, Rolls Royce Ghost, а также автоприцеп МЗСА-817708. ВАЗ 21120 начал серийно выпускаться «Автовазом» в конце 90-х. Модель стала завершающей в семействе автомобилей «десятой» серии. Плотников, за влиятельность и уважение в депутатском корпусе, получил в местной политтусовке негласное прозвище теневого мэра Перми. URA.RU рассказывало, что именно ему приписывают нагнетание конфликта между губернатором Дмитрием Махониным и мэром Перми Алексеем Демкиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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