Теневой мэр Перми задекларировал ВАЗ 90-х годов

Владимир Плотников стал владельцем авто 90-х Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самый богатый депутат пермской гордумы Владимир Плотников указал в сведениях о доходах и имуществе за 2021 год доход в сумме 221,1 млн рублей и автомобиль ВАЗ 21120. Информация содержится в документе, опубликованном на сайте гордумы Перми.

«Плотников Владимир Иванович, транспортные средства (вид, марка): Rolls Royce Ghost, ВАЗ 21120», — сказано в документе. Супруга Плотникова является владельцем трех премиальных авто: Bentley Continental, Porsche Cayenne и Porsche Cayenne S. Годом ранее депутат указывал в сведениях о доходах и имуществе автомобили Mercedes-Benz S63, Rolls Royce Ghost, а также автоприцеп МЗСА-817708.

ВАЗ 21120 начал серийно выпускаться «Автовазом» в конце 90-х. Модель стала завершающей в семействе автомобилей «десятой» серии. Плотников, за влиятельность и уважение в депутатском корпусе, получил в местной политтусовке негласное прозвище теневого мэра Перми. URA.RU рассказывало, что именно ему приписывают нагнетание конфликта между губернатором Дмитрием Махониным и мэром Перми Алексеем Демкиным.