В Кольцово водитель сбил шестилетнего ребенка

Инцидент произошел в Кольцово (фото из архива)Фото: pixabay.com
Маленький мальчик угодил под машину в Кольцово. ДТП произошло возле дома №16/3 на улице Спутников. Ребенок выбежал из-за припаркованных машин и попал под колеса проезжающего мимо автомобиля, сообщает официальный telegram-канал ОГИБДД Екатеринбура.
«По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь по дворовой территории, допустил наезд на пешехода, который выбежал из-за припаркованных автомашин. В результате ДТП пострадал шестилетний мальчик, с ссадинами на локте он доставлен в больницу», — рассказали в Госавтоинспекции. В больнице выяснилось, что серьезных травм ребенок не получил.
Ранее URA.RU сообщало, что 14 мая в Екатеринбурге 19-летний юноша на скутере сбил 13-летнюю девочку. По словам водителя, школьница неожиданно появилась со стороны двора. С ушибом головы ее доставили в больницу.
Авария произошла на улице Спутников
Фото: telegram-канал ГИБДД Екатеринбурга
Шестилетний ребенок выбежал из-за машин
Фото: telegram-канал ГИБДД Екатеринбурга
Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий.
Маленький мальчик угодил под машину в Кольцово. ДТП произошло возле дома №16/3 на улице Спутников. Ребенок выбежал из-за припаркованных машин и попал под колеса проезжающего мимо автомобиля, сообщает официальный telegram-канал ОГИБДД Екатеринбура. «По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь по дворовой территории, допустил наезд на пешехода, который выбежал из-за припаркованных автомашин. В результате ДТП пострадал шестилетний мальчик, с ссадинами на локте он доставлен в больницу», — рассказали в Госавтоинспекции. В больнице выяснилось, что серьезных травм ребенок не получил. Ранее URA.RU сообщало, что 14 мая в Екатеринбурге 19-летний юноша на скутере сбил 13-летнюю девочку. По словам водителя, школьница неожиданно появилась со стороны двора. С ушибом головы ее доставили в больницу.