14 мая 2022

В Кольцово водитель сбил шестилетнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 01.09.2016. ДТП, аварии, знак аварийной остановки, дтп, дорога
Инцидент произошел в Кольцово (фото из архива) Фото:

Маленький мальчик угодил под машину в Кольцово. ДТП произошло возле дома №16/3 на улице Спутников. Ребенок выбежал из-за припаркованных машин и попал под колеса проезжающего мимо автомобиля, сообщает официальный telegram-канал ОГИБДД Екатеринбура.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь по дворовой территории, допустил наезд на пешехода, который выбежал из-за припаркованных автомашин. В результате ДТП пострадал шестилетний мальчик, с ссадинами на локте он доставлен в больницу», — рассказали в Госавтоинспекции. В больнице выяснилось, что серьезных травм ребенок не получил.

Ранее URA.RU сообщало, что 14 мая в Екатеринбурге 19-летний юноша на скутере сбил 13-летнюю девочку. По словам водителя, школьница неожиданно появилась со стороны двора. С ушибом головы ее доставили в больницу.

Авария произошла на улице Спутников
Фото:
Шестилетний ребенок выбежал из-за машин
Фото:

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Маленький мальчик угодил под машину в Кольцово. ДТП произошло возле дома №16/3 на улице Спутников. Ребенок выбежал из-за припаркованных машин и попал под колеса проезжающего мимо автомобиля, сообщает официальный telegram-канал ОГИБДД Екатеринбура. «По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь по дворовой территории, допустил наезд на пешехода, который выбежал из-за припаркованных автомашин. В результате ДТП пострадал шестилетний мальчик, с ссадинами на локте он доставлен в больницу», — рассказали в Госавтоинспекции. В больнице выяснилось, что серьезных травм ребенок не получил. Ранее URA.RU сообщало, что 14 мая в Екатеринбурге 19-летний юноша на скутере сбил 13-летнюю девочку. По словам водителя, школьница неожиданно появилась со стороны двора. С ушибом головы ее доставили в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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