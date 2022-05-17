Челябинские строители снижают продажи жилья с чистовой отделкой

Олег Лакницкий отказался от продажи «чистовых» квартир еще два месяца назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские застройщики стали продавать меньше квартир с чистовой отделкой, предпочитая выставлять на рынок жилье с отделкой черновой. Как пояснили URA.RU в компании Южно-Уральской Корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ), это связано с изменениями на рынке отделочных материалов.

«Заводы не фиксируют цены на стройматериалы даже по заключенным договорам, в свою очередь, застройщики не могут точно спрогнозировать цены на недвижимость. В сложившихся условиях постепенное исчезновение из продажи квартир с чистовой отделкой вполне логично» — пояснили в ЮУ КЖСИ.

Представители компании «Голос Девелопмент» пояснили URA.RU, что у них есть разные варианты квартир как с чистовой, так и с черновой отделкой, все зависит от желания покупателя. При этом действительно есть тенденция к снижению доли квартир, выставленных на продажу, с чистовой отделкой. Генеральный директор треста «Магнитострой» Олег Лакницкий сообщил URA.RU, что еще два месяца назад отказался от продажи квартир с чистовой отделкой. Это, по словам бизнесмена, не связано с удорожанием материалов.

«Во-первых не хватает отделочников, во-вторых процветает так называемый „строительный терроризм“. Как только начинаем сдавать дом, все подъезды обклеены объявлениями с услугами юристов, готовых судится из-за небольшого кусочка не так наклеенных обоев. Поэтому мы сейчас продаем квартиры с черновой отделкой», — пояснил Лакницкий.

Ранее эксперты отметили, что в Челябинске вырос спрос на компактные квартиры-студии, несмотря на удорожание данного вида жилья. Эта тенденция распространяется как на рынок вторичного жилья, так и на новостройки.