В пермских деревнях прикроют незаконные приюты для пенсионеров

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В двух пермских деревнях закроют центры для пенсионеров Фото:

В двух деревнях Верещагинского Пермского края района по требованию прокуратуры остановили работу центров социальной помощи для граждан пенсионного возраста из-за многочисленных нарушений. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

«Прокуратура Верещагинского района в ходе надзорных мероприятий выявила нарушения прав престарелых граждан при оказании социальных услуг в стационарной форме в д. Каменка и п. Зюкайка», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Услуги пенсионерам оказывала местная жительница.

Было выявлено, что женщина не была зарегистрирована в качестве предпринимательницы либо основателя коммерческой организации. Также прокуроры обнаружили, что услуги в деревенских центрах для престарелых оказываются с низким качеством. Помещения приютов не соответствовали пожарным нормам.

Районный суд признал деятельность центров незаконной и предписал их закрыть. В прокуратуре заявили, что проследят за выполнением решения суда.

Ранее URA.RU сообщало, что пенсионеры в пермском селе остались без медпомощи. Также мошенница из Кургана выманила у пермских пенсионеров сотни тысяч рублей.

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В двух деревнях Верещагинского Пермского края района по требованию прокуратуры остановили работу центров социальной помощи для граждан пенсионного возраста из-за многочисленных нарушений. Об этом сообщили в краевой прокуратуре. «Прокуратура Верещагинского района в ходе надзорных мероприятий выявила нарушения прав престарелых граждан при оказании социальных услуг в стационарной форме в д. Каменка и п. Зюкайка», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Услуги пенсионерам оказывала местная жительница. Было выявлено, что женщина не была зарегистрирована в качестве предпринимательницы либо основателя коммерческой организации. Также прокуроры обнаружили, что услуги в деревенских центрах для престарелых оказываются с низким качеством. Помещения приютов не соответствовали пожарным нормам. Районный суд признал деятельность центров незаконной и предписал их закрыть. В прокуратуре заявили, что проследят за выполнением решения суда. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионеры в пермском селе остались без медпомощи. Также мошенница из Кургана выманила у пермских пенсионеров сотни тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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