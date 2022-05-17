В пермских деревнях прикроют незаконные приюты для пенсионеров

В двух пермских деревнях закроют центры для пенсионеров Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В двух деревнях Верещагинского Пермского края района по требованию прокуратуры остановили работу центров социальной помощи для граждан пенсионного возраста из-за многочисленных нарушений. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

«Прокуратура Верещагинского района в ходе надзорных мероприятий выявила нарушения прав престарелых граждан при оказании социальных услуг в стационарной форме в д. Каменка и п. Зюкайка», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Услуги пенсионерам оказывала местная жительница.

Было выявлено, что женщина не была зарегистрирована в качестве предпринимательницы либо основателя коммерческой организации. Также прокуроры обнаружили, что услуги в деревенских центрах для престарелых оказываются с низким качеством. Помещения приютов не соответствовали пожарным нормам.

Районный суд признал деятельность центров незаконной и предписал их закрыть. В прокуратуре заявили, что проследят за выполнением решения суда.

Ранее URA.RU сообщало, что пенсионеры в пермском селе остались без медпомощи. Также мошенница из Кургана выманила у пермских пенсионеров сотни тысяч рублей.