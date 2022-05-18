В Госдуме предложили новую помощь семьям с детьми

Родители должны получать подарочные наборы при рождении ребенка, считает Татьяна Буцкая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подарочные наборы для новорожденных необходимо распространить на все регионы России. С таким предложением выступила заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«Потребность родителей в товарах первой необходимости сейчас изменилась, поэтому мы провели большой опрос в регионах. Он показал, какой состав подарка именно сейчас будет оптимальным для семьи, в которой родился ребенок», — сказала Буцкая в беседе с «Известиями».

Согласно данным опроса, подгузники нужны 81% родителей, крем от опрелостей — 77%, бутылочка для кормления и соска-пустышка — 75% и 73% соответственно. Сейчас подарочные наборы новорожденным вручают в 30 регионах страны, их стоимость варьируется от двух до 20 тысяч рублей.

С инициативой о вручении подарков при рождении ребенка в 2017 году выступили в Министерстве труда РФ. Идею также поддержали в Минэкономразвития. В основном в набор входят распашонки, подгузники, соски, бутылочки и погремушки.