Преступник из Карелии попался в Челябинске на краже шоколадки

Злоумышленника задержали и передали полиции (фото из архива)
Преступника из Карелии, объявленного в федеральный розыск, поймали в Челябинске, когда он пытался украсть шоколадку в одном из гипермаркетов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.
«Охранник магазина вызвал по тревоге группу задержания Росгвардии и пояснил, что один из покупателей похитил шоколадку „Воздушный“. Злоумышленником оказался житель Республики Карелия, который с февраля 2022 года находился в федеральном розыске», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.
В ведомстве пояснили, что в Карелии мужчина также занимался кражами. С февраля он скрывался от органов следствия. Сейчас с ним работают полицейские.
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