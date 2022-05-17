17 мая 2022

Преступник из Карелии попался в Челябинске на краже шоколадки

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Тренировка сотрудников Росгвардии на территории гимназии. Челябинск, гимназия, арест, захват, террорист, школа, заложник, росгвардия, вневедомственная охрана, вежливые люди, задержание, активист, лицей
Злоумышленника задержали и передали полиции (фото из архива) Фото:

Преступника из Карелии, объявленного в федеральный розыск, поймали в Челябинске, когда он пытался украсть шоколадку в одном из гипермаркетов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

«Охранник магазина вызвал по тревоге группу задержания Росгвардии и пояснил, что один из покупателей похитил шоколадку „Воздушный“. Злоумышленником оказался житель Республики Карелия, который с февраля 2022 года находился в федеральном розыске», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.

В ведомстве пояснили, что в Карелии мужчина также занимался кражами. С февраля он скрывался от органов следствия. Сейчас с ним работают полицейские.

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Преступника из Карелии, объявленного в федеральный розыск, поймали в Челябинске, когда он пытался украсть шоколадку в одном из гипермаркетов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области. «Охранник магазина вызвал по тревоге группу задержания Росгвардии и пояснил, что один из покупателей похитил шоколадку „Воздушный“. Злоумышленником оказался житель Республики Карелия, который с февраля 2022 года находился в федеральном розыске», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. В ведомстве пояснили, что в Карелии мужчина также занимался кражами. С февраля он скрывался от органов следствия. Сейчас с ним работают полицейские.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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