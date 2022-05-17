Преступник из Карелии попался в Челябинске на краже шоколадки

18 мая 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

Злоумышленника задержали и передали полиции (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Преступника из Карелии, объявленного в федеральный розыск, поймали в Челябинске, когда он пытался украсть шоколадку в одном из гипермаркетов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области. «Охранник магазина вызвал по тревоге группу задержания Росгвардии и пояснил, что один из покупателей похитил шоколадку „Воздушный“. Злоумышленником оказался житель Республики Карелия, который с февраля 2022 года находился в федеральном розыске», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. В ведомстве пояснили, что в Карелии мужчина также занимался кражами. С февраля он скрывался от органов следствия. Сейчас с ним работают полицейские.

Преступника из Карелии, объявленного в федеральный розыск, поймали в Челябинске, когда он пытался украсть шоколадку в одном из гипермаркетов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области. «Охранник магазина вызвал по тревоге группу задержания Росгвардии и пояснил, что один из покупателей похитил шоколадку „Воздушный“. Злоумышленником оказался житель Республики Карелия, который с февраля 2022 года находился в федеральном розыске», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. В ведомстве пояснили, что в Карелии мужчина также занимался кражами. С февраля он скрывался от органов следствия. Сейчас с ним работают полицейские.