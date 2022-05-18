Футболисты ФК «Урал» создали гигантский бургер. Фото

19 мая 2022 в 07:14 Размер текста - 17 +

Спортсмены провели общекомандный ужин Фото: пресс-служба ФК «Урал» Футболисты екатеринбургского клуба «Урал» побывали в местной бургерной и приготовили бургер по собственному рецепту. По размеру он оказался как футбольный мяч, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. «Теперь в меню появится фирменный бургер нашего клуба. Специально для всей команды его приготовили Вячеслав Подберезкин и Алексей Евсеев. Они трудились под руководством местного шефа и приготовили царь-футбургер размером с футбольный мяч!», — говорится в сообщении клуба. «Наш бургер будет называться подушечка «Урала», соус пусть будет «острая уральская боль», — цитирует футболистов, которые готовили блюдо, портал «Моменты». Найти бургер можно в ресторане «Прожарка». 21 мая ФК «Урал» встретится с тульским «Арсеналом». Предыдущую игру екатеринбуржцы провели 15 мая против казанского «Рубина». Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу уральцев, теперь команда находится в безопасной зоне турнирной таблицы — на 12-м месте.

Футболисты екатеринбургского клуба «Урал» побывали в местной бургерной и приготовили бургер по собственному рецепту. По размеру он оказался как футбольный мяч, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. «Теперь в меню появится фирменный бургер нашего клуба. Специально для всей команды его приготовили Вячеслав Подберезкин и Алексей Евсеев. Они трудились под руководством местного шефа и приготовили царь-футбургер размером с футбольный мяч!», — говорится в сообщении клуба. «Наш бургер будет называться подушечка «Урала», соус пусть будет «острая уральская боль», — цитирует футболистов, которые готовили блюдо, портал «Моменты». Найти бургер можно в ресторане «Прожарка». 21 мая ФК «Урал» встретится с тульским «Арсеналом». Предыдущую игру екатеринбуржцы провели 15 мая против казанского «Рубина». Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу уральцев, теперь команда находится в безопасной зоне турнирной таблицы — на 12-м месте.