Самой большой скульптурой станет «Сказочный замок» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске завершается подготовка к Фестивалю песочных скульптур-2022. В этом году он пройдет 3 июня в городском саду им. А.С. Пушкина. Тематика — сказки народов мира, передает корреспондент URA.RU.

«На новой площадке Фестиваля появятся девять скульптур: „Малыш и Карлсон“, „Шехерезада“, „Сказочный замок“, „Малахитовая шкатулка“, „Серебряное копытце“, „Конек-горбунок“,„Китай. Народная сказка о крестьянине“, „Бременские музыканты“ и „Золушка“. Самой большой скульптурой станет „Сказочный замок“, его высота достигает 6,5 метров. А самая маленькая — демонстрационная подарочная скульптура городу „Серебряное копытце“», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе мэрии.

Песок для создания скульптур привезли из Кременкульского карьера. Над созданием экспозиции под открытым небом трудится коллектив художников-скульпторов из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Тюмени, Архангельска, Каргополя и Ростова-на-Дону.

В этом году организаторы планируют не демонтировать фигуры осенью, а сохранить, проведя консервацию. Первый Фестиваль песочных скульптур в Челябинске проводился в 2021 году, а композиции были посвящены истории города и простояли в Саду камней до конца лета.

Китайская цивилизация пронесла в сказках тысячелетнюю историю своего народа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фестиваль скульптур будет открыт для всех желающих с 3 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Песок для создания скульптур привезли из Кременкульского карьера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У организаторов появилась идея законсервировать осенью скульптуры и посмотреть, как песок переживет зиму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU