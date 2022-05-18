18 мая 2022

В Челябинске построили песочные фигуры. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Скульптуры из песка. Челябинск, искусство, арт объект, скульптуры из песка
Самой большой скульптурой станет «Сказочный замок» Фото:

В Челябинске завершается подготовка к Фестивалю песочных скульптур-2022. В этом году он пройдет 3 июня в городском саду им. А.С. Пушкина. Тематика — сказки народов мира, передает корреспондент URA.RU.

«На новой площадке Фестиваля появятся девять скульптур: „Малыш и Карлсон“, „Шехерезада“, „Сказочный замок“, „Малахитовая шкатулка“, „Серебряное копытце“, „Конек-горбунок“,„Китай. Народная сказка о крестьянине“, „Бременские музыканты“ и „Золушка“. Самой большой скульптурой станет „Сказочный замок“, его высота достигает 6,5 метров. А самая маленькая — демонстрационная подарочная скульптура городу „Серебряное копытце“», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе мэрии.

Песок для создания скульптур привезли из Кременкульского карьера. Над созданием экспозиции под открытым небом трудится коллектив художников-скульпторов из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Тюмени, Архангельска, Каргополя и Ростова-на-Дону.

В этом году организаторы планируют не демонтировать фигуры осенью, а сохранить, проведя консервацию. Первый Фестиваль песочных скульптур в Челябинске проводился в 2021 году, а композиции были посвящены истории города и простояли в Саду камней до конца лета.

Скульптуры из песка. Челябинск
Китайская цивилизация пронесла в сказках тысячелетнюю историю своего народа
Фото:
Скульптуры из песка. Челябинск
Фестиваль скульптур будет открыт для всех желающих с 3 июня
Фото:
Скульптуры из песка. Челябинск
Песок для создания скульптур привезли из Кременкульского карьера
Фото:
Скульптуры из песка. Челябинск
У организаторов появилась идея законсервировать осенью скульптуры и посмотреть, как песок переживет зиму
Фото:
Скульптуры из песка. Челябинск
После вырезания скульптуры покрываются раствором воды с поливинилацетатом»
Фото:

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В Челябинске завершается подготовка к Фестивалю песочных скульптур-2022. В этом году он пройдет 3 июня в городском саду им. А.С. Пушкина. Тематика — сказки народов мира, передает корреспондент URA.RU. «На новой площадке Фестиваля появятся девять скульптур: „Малыш и Карлсон“, „Шехерезада“, „Сказочный замок“, „Малахитовая шкатулка“, „Серебряное копытце“, „Конек-горбунок“,„Китай. Народная сказка о крестьянине“, „Бременские музыканты“ и „Золушка“. Самой большой скульптурой станет „Сказочный замок“, его высота достигает 6,5 метров. А самая маленькая — демонстрационная подарочная скульптура городу „Серебряное копытце“», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе мэрии. Песок для создания скульптур привезли из Кременкульского карьера. Над созданием экспозиции под открытым небом трудится коллектив художников-скульпторов из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Тюмени, Архангельска, Каргополя и Ростова-на-Дону. В этом году организаторы планируют не демонтировать фигуры осенью, а сохранить, проведя консервацию. Первый Фестиваль песочных скульптур в Челябинске проводился в 2021 году, а композиции были посвящены истории города и простояли в Саду камней до конца лета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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