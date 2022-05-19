19 мая 2022

В Перми назвали сроки строительства нового крупного завода

© Служба новостей «URA.RU»
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Электрозаправки. Тюмень, электромобиль, электрокар, электрозаправка, заправка автомобиля
Новый завод сможет выпускать около 10 тысяч зарядных станций для электромобилей в год Фото:

Крупнейший завод по производству зарядных устройств для электромобилей могут начать строить в Перми осенью этого года. Для этого ведется поиск участка площадью не менее 5 тысяч кв. метров в городской черте, рассказали URA.RU в Пермской корпорации ПСС.

«Мы активно движемся в этом направлении. Речь идет не совсем о строительстве завода, а скорее о переносе и расширении уже имеющихся мощностей на новую производственную площадку. К сентябрю-октябрю наверняка будем понимать ситуацию, планы на эти сроки есть», — сообщил корреспонденту URA.RU директор по развитию корпорации ПСС Максим Политов. Он также добавил, что компания уже ведет закупку нужного оборудования, в том числе для этого привлечены государственные средства.

Примерные затраты на запуск нового производства зарядных станций составляют около 500 млн рублей. Завод сможет выпускать около 10 тысяч зарядных станций в год. Он может стать крупнейшим в России и сможет закрывать больше половины потребностей всего отечественного рынка. Сейчас доля предприятия в этом сегменте составляет около 30%.

Пермская Корпорация ПСС выпускает оборудование для электрохимической защиты и электротехническую продукцию. Также предприятие разрабатывает и производит зарядные станции для электромобилей, в том числе предназначенные для домашней зарядки. Зарядные станции пермского производства есть во многих регионах России.

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Крупнейший завод по производству зарядных устройств для электромобилей могут начать строить в Перми осенью этого года. Для этого ведется поиск участка площадью не менее 5 тысяч кв. метров в городской черте, рассказали URA.RU в Пермской корпорации ПСС. «Мы активно движемся в этом направлении. Речь идет не совсем о строительстве завода, а скорее о переносе и расширении уже имеющихся мощностей на новую производственную площадку. К сентябрю-октябрю наверняка будем понимать ситуацию, планы на эти сроки есть», — сообщил корреспонденту URA.RU директор по развитию корпорации ПСС Максим Политов. Он также добавил, что компания уже ведет закупку нужного оборудования, в том числе для этого привлечены государственные средства. Примерные затраты на запуск нового производства зарядных станций составляют около 500 млн рублей. Завод сможет выпускать около 10 тысяч зарядных станций в год. Он может стать крупнейшим в России и сможет закрывать больше половины потребностей всего отечественного рынка. Сейчас доля предприятия в этом сегменте составляет около 30%. Пермская Корпорация ПСС выпускает оборудование для электрохимической защиты и электротехническую продукцию. Также предприятие разрабатывает и производит зарядные станции для электромобилей, в том числе предназначенные для домашней зарядки. Зарядные станции пермского производства есть во многих регионах России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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