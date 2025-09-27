СБУ объявила в розыск гендиректора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева

СБУ объявила в розыск генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева. Соответствующая информация размещена в базе данных украинского ведомства. Ведомство заочно предъявило Лихачеву обвинения в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск генерального директора госкорпорации „Росатом“ Алексея Лихачева», — передает ТАСС на основе анализа базы данных. Причем Лихачев объявлен в розыск на Украине еще в 2024 году.

По данным ведомства, основанием для этого стали его действия, которые расцениваются как угроза национальной безопасности Украины. Глава «Росатома» с 2022 года также внесен в базу украинского сайта «Миротворец» (ресурс признан экстремистским на территории РФ), который публикует сведения о лицах, обвиняемых Киевом в поддержке или участии в действиях против интересов Украины.

