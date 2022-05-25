Куйвашев подобрался к Кадырову в федеральном рейтинге

25 мая 2022 в 17:55 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев — восьмой по упоминаниям в соцсетях российский губернатор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вошел в топ-10 глав регионов с самой высокой упоминаемостью в соцсетях, который возглавляет лидер Чечни Рамзан Кадыров. Согласно подсчетам компании «Медиалогия», по итогам апреля Куйвашев занял восьмое место. Месяцем ранее он был за пределами первой десятки. «Лидерами рейтинга в апреле стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Вячеслав Гладков (Белгородская область). Евгений Куйвашев (Свердловская область) занял восьмое место из 85», — говорится в исследовании. В аналогичном рейтинге по итогам марта свердловский губернатор занимал 12-ю строчку. По данным «Медиалогии», отрыв между Кадыровым и Куйвашевым — несколько сотен тысяч упоминаний. В апреле о лидере Чечни было 728 тысяч сообщений в соцсетях, а о свердловском главе — 27 тысяч. Таким образом, Куйвашева упоминают в 27 раз реже, чем Кадырова. В конце апреля у свердловского губернатора произошла публичная стычка с телеведущим Владимиром Соловьевым, назвавшим Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Конфликт активно обсуждался в соцсетях и быстро вышел на федеральный уровень. Интернет-мемом стала реплика барда Александра Новикова, товарища Куйвашева, который в обращении к Соловьеву предложил тому «фильтровать хрюканину».

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вошел в топ-10 глав регионов с самой высокой упоминаемостью в соцсетях, который возглавляет лидер Чечни Рамзан Кадыров. Согласно подсчетам компании «Медиалогия», по итогам апреля Куйвашев занял восьмое место. Месяцем ранее он был за пределами первой десятки. «Лидерами рейтинга в апреле стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Вячеслав Гладков (Белгородская область). Евгений Куйвашев (Свердловская область) занял восьмое место из 85», — говорится в исследовании. В аналогичном рейтинге по итогам марта свердловский губернатор занимал 12-ю строчку. По данным «Медиалогии», отрыв между Кадыровым и Куйвашевым — несколько сотен тысяч упоминаний. В апреле о лидере Чечни было 728 тысяч сообщений в соцсетях, а о свердловском главе — 27 тысяч. Таким образом, Куйвашева упоминают в 27 раз реже, чем Кадырова. В конце апреля у свердловского губернатора произошла публичная стычка с телеведущим Владимиром Соловьевым, назвавшим Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Конфликт активно обсуждался в соцсетях и быстро вышел на федеральный уровень. Интернет-мемом стала реплика барда Александра Новикова, товарища Куйвашева, который в обращении к Соловьеву предложил тому «фильтровать хрюканину».