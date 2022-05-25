Челябинский «экстрасенс» обманом получил свыше 300 тысяч рублей

Мужчина, представившись экстрасенсом, предложил за деньги провести обряд Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области мужчина по фамилии Лебедев, представившись ясновидящим, обокрал клиентку на 338 с половиной тысяч рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Варненского районного суда, мужчина не имел никаких экстрасенсорных способностей.

«Лебедев И. обратился к потерпевшей с предложением помощи в поиске пропавших у нее денег, пояснив, что он обладает экстрасенсорными способностями. За проведение данного ритуала, потерпевшая, передала Лебедеву одну тысячу рублей. Однако, для завершения ритуала „экстрасенс“ потребовал у потерпевшей денежные средства и золотые изделия», — сообщили URA.RU в пресс-службе районного суда.

В суде добавили, что женщина согласилась отдать Лебедеву свои сбережения. Таким образом поддельный экстрасенс получил свыше 300 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия Лебедев решил сбежать, и был объявлен в федеральный розыск.

Несмотря на массу смягчающих обстоятельств суд посчитал, что Лебедева необходимо изолировать от общества. «Экстрасенса» приговорили к полутора годам лишения свободы.