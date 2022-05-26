Мужчина прятался от правоохранителей в туалете сетевого магазина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске покупатель отправился в ТРК «Космос» с ножом и скальпелем, чтобы срезать в магазине бирки польского бренда Sinsay. Таким образом мужчина попытался пронести неоплаченный товар через кассу. Об инциденте 27 мая сообщили в группе охранного предприятия в социальных сетях.

«Тревожная кнопка сработала утром 26 мая в сетевом магазине одежды на проспекте Победы. От бойцов ГБР мужчина спрятался в туалете, где собирался срезать с вещей бирки», — написали в группе «Варяг технологии безопасности» в социальной сети во «ВКонтакте».

В компании сообщили, что мужчина приготовил канцелярский нож и скальпель, чтобы срезать бирки. Брендовая одежда возвращена на место, правонарушитель передан наряду полиции.

Польский ритейлер LPP Group, владеющий брендами Reserved, Mohito, House, Cropp и Sinsay, ранее принял решение продать свои магазины в России инвесторам из Китая. Новые владельцы сократили их называния и теперь магазины будут называться Re, М, XS, Cr, и Син. Однако на прилавках пока еще присутствует одежда со старыми логотипами польского ритейлера.

Мужчина приготовил канцелярский нож и скальпель, чтобы пронести одежду Фото: группа «Варяг технологии безопасности» во «ВКонтакте»