26 мая 2022

В Челябинске мужчина пришел в магазин с ножом и скальпелем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины польской сети LPP Group. Челябинск, торговля, одежда, бренд, магазин, бутик, sinsay, трк алмаз, синсей
Мужчина прятался от правоохранителей в туалете сетевого магазина Фото:

В Челябинске покупатель отправился в ТРК «Космос» с ножом и скальпелем, чтобы срезать в магазине бирки польского бренда Sinsay. Таким образом мужчина попытался пронести неоплаченный товар через кассу. Об инциденте 27 мая сообщили в группе охранного предприятия в социальных сетях.

«Тревожная кнопка сработала утром 26 мая в сетевом магазине одежды на проспекте Победы. От бойцов ГБР мужчина спрятался в туалете, где собирался срезать с вещей бирки», — написали в группе «Варяг технологии безопасности» в социальной сети во «ВКонтакте».

В компании сообщили, что мужчина приготовил канцелярский нож и скальпель, чтобы срезать бирки. Брендовая одежда возвращена на место, правонарушитель передан наряду полиции.

Польский ритейлер LPP Group, владеющий брендами Reserved, Mohito, House, Cropp и Sinsay, ранее принял решение продать свои магазины в России инвесторам из Китая. Новые владельцы сократили их называния и теперь магазины будут называться Re, М, XS, Cr, и Син. Однако на прилавках пока еще присутствует одежда со старыми логотипами польского ритейлера.

Мужчина приготовил канцелярский нож и скальпель, чтобы пронести одежду
Фото:
В сетевых магазинах еще присутствует одежда со старыми названиями покинувшего страну ритейлера
Фото:
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В Челябинске покупатель отправился в ТРК «Космос» с ножом и скальпелем, чтобы срезать в магазине бирки польского бренда Sinsay. Таким образом мужчина попытался пронести неоплаченный товар через кассу. Об инциденте 27 мая сообщили в группе охранного предприятия в социальных сетях. «Тревожная кнопка сработала утром 26 мая в сетевом магазине одежды на проспекте Победы. От бойцов ГБР мужчина спрятался в туалете, где собирался срезать с вещей бирки», — написали в группе «Варяг технологии безопасности» в социальной сети во «ВКонтакте». В компании сообщили, что мужчина приготовил канцелярский нож и скальпель, чтобы срезать бирки. Брендовая одежда возвращена на место, правонарушитель передан наряду полиции. Польский ритейлер LPP Group, владеющий брендами Reserved, Mohito, House, Cropp и Sinsay, ранее принял решение продать свои магазины в России инвесторам из Китая. Новые владельцы сократили их называния и теперь магазины будут называться Re, М, XS, Cr, и Син. Однако на прилавках пока еще присутствует одежда со старыми логотипами польского ритейлера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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