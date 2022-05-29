29 мая 2022
28 мая 2022

Китай снабдил Свердловскую область 220 тоннами семян подсолнуха

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинская область, поле, лето, подсолнухи, семечки
Из Китая в Свердловскую область было отправлено 220 тонн семян подсолнечника Фото:

Китай отправил 220 тонн семян подсолнечника на одно из предприятий Свердловской области. Об этом сообщает екатеринбургский Россельхознадзор на официальном сайте.

«Из Китая на предприятие Свердловской области поступило 220 тонн семян подсолнечника», — говорится в сообщении. Продукция прибыла в подкарантинном контейнере.

Специалистами фитосанитарного контроля проведена экспертиза привезенной партии. По ее результатам, нарушения не обнаружены. Ранее URA.RU сообщало о пяти миллионах клещей, привезенных в Екатеринбург из Голландии.

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Китай отправил 220 тонн семян подсолнечника на одно из предприятий Свердловской области. Об этом сообщает екатеринбургский Россельхознадзор на официальном сайте. «Из Китая на предприятие Свердловской области поступило 220 тонн семян подсолнечника», — говорится в сообщении. Продукция прибыла в подкарантинном контейнере. Специалистами фитосанитарного контроля проведена экспертиза привезенной партии. По ее результатам, нарушения не обнаружены. Ранее URA.RU сообщало о пяти миллионах клещей, привезенных в Екатеринбург из Голландии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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