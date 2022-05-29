Китай снабдил Свердловскую область 220 тоннами семян подсолнуха

Из Китая в Свердловскую область было отправлено 220 тонн семян подсолнечника
Китай отправил 220 тонн семян подсолнечника на одно из предприятий Свердловской области. Об этом сообщает екатеринбургский Россельхознадзор на официальном сайте.
«Из Китая на предприятие Свердловской области поступило 220 тонн семян подсолнечника», — говорится в сообщении. Продукция прибыла в подкарантинном контейнере.
Специалистами фитосанитарного контроля проведена экспертиза привезенной партии. По ее результатам, нарушения не обнаружены. Ранее URA.RU сообщало о пяти миллионах клещей, привезенных в Екатеринбург из Голландии.
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