Челябинские медики создали две базы для больных холерой

Минздрав проверяет готовность больниц к случаям заноса холеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области определены две госпитальные базы, которые будут оказывать медпомощь заболевшим холерой. Это Городская Клиническая больница №8 Челябинска для взрослых и Городская клиническая больница №9 для детей. Об этом URA.RU сообщили 30 мая в пресс-службе областного минздрава.

«Все медицинские организации региона за период пандемии подготовлены к оперативному реагированию при выявлении случаев заражения карантинными инфекциями, в том числе холерой. Разработаны и актуализированы планы мероприятий по профилактике, схемы оповещения», — отметили в пресс-службе ведомства.

Заболевших холерой в регионе нет. Так медики отрабатывают ежегодные плановые учения и проверяют готовность больниц к случаям заноса холеры. В минздраве отметили, что медучреждения полностью обеспечены и регулярно пополняются неснижаемым запасом лекарств.