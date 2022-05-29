29 мая 2022
28 мая 2022

Челябинские медики создали две базы для больных холерой

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория диагностики инфекционных заболеваний. Челябинск, заражение, лаборатория, пробирки, препараты, спецодежда, эпидемия, инфекция, защитная одежда, врач, медики
Минздрав проверяет готовность больниц к случаям заноса холеры Фото:

В Челябинской области определены две госпитальные базы, которые будут оказывать медпомощь заболевшим холерой. Это Городская Клиническая больница №8 Челябинска для взрослых и Городская клиническая больница №9 для детей. Об этом URA.RU сообщили 30 мая в пресс-службе областного минздрава.

«Все медицинские организации региона за период пандемии подготовлены к оперативному реагированию при выявлении случаев заражения карантинными инфекциями, в том числе холерой. Разработаны и актуализированы планы мероприятий по профилактике, схемы оповещения», — отметили в пресс-службе ведомства.

Заболевших холерой в регионе нет. Так медики отрабатывают ежегодные плановые учения и проверяют готовность больниц к случаям заноса холеры. В минздраве отметили, что медучреждения полностью обеспечены и регулярно пополняются неснижаемым запасом лекарств.

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В Челябинской области определены две госпитальные базы, которые будут оказывать медпомощь заболевшим холерой. Это Городская Клиническая больница №8 Челябинска для взрослых и Городская клиническая больница №9 для детей. Об этом URA.RU сообщили 30 мая в пресс-службе областного минздрава. «Все медицинские организации региона за период пандемии подготовлены к оперативному реагированию при выявлении случаев заражения карантинными инфекциями, в том числе холерой. Разработаны и актуализированы планы мероприятий по профилактике, схемы оповещения», — отметили в пресс-службе ведомства. Заболевших холерой в регионе нет. Так медики отрабатывают ежегодные плановые учения и проверяют готовность больниц к случаям заноса холеры. В минздраве отметили, что медучреждения полностью обеспечены и регулярно пополняются неснижаемым запасом лекарств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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