Зараженный сальмонеллой фарш нашли в Свердловской области

Опасный фарш обнаружили до поступления на прилавки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Зараженный сальмонеллой куриный фарш обнаружили специалисты Свердловского референтного центра Россельхознадзора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления ведомства, продукт был проверили до попадания на витрины.

«Специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы, проведя микробиологические испытания, выявили в фарше из мяса цыплят бройлера патогенный микроорганизм — сальмонеллу группы С. К счастью, зараженный сальмонеллами фарш не попал на прилавки магазинов», — рассказали в управлении Россельхознадзора.

Ранее в Свердловскую область из Аргентины поступили 2,5 тонны лимонов, зараженных карантинным вредителем. Несмотря на это, цитрусы были допущены к продаже.