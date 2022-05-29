29 мая 2022

Зараженный сальмонеллой фарш нашли в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухня гипермаркета «Гипербола». Приготовление полуфабрикатов для гриля. Екатеринбург, мясорубка, фарш, мясо
Опасный фарш обнаружили до поступления на прилавки Фото:

Зараженный сальмонеллой куриный фарш обнаружили специалисты Свердловского референтного центра Россельхознадзора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления ведомства, продукт был проверили до попадания на витрины.

«Специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы, проведя микробиологические испытания, выявили в фарше из мяса цыплят бройлера патогенный микроорганизм — сальмонеллу группы С. К счастью, зараженный сальмонеллами фарш не попал на прилавки магазинов», — рассказали в управлении Россельхознадзора.

Ранее в Свердловскую область из Аргентины поступили 2,5 тонны лимонов, зараженных карантинным вредителем. Несмотря на это, цитрусы были допущены к продаже.

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Зараженный сальмонеллой куриный фарш обнаружили специалисты Свердловского референтного центра Россельхознадзора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления ведомства, продукт был проверили до попадания на витрины. «Специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы, проведя микробиологические испытания, выявили в фарше из мяса цыплят бройлера патогенный микроорганизм — сальмонеллу группы С. К счастью, зараженный сальмонеллами фарш не попал на прилавки магазинов», — рассказали в управлении Россельхознадзора. Ранее в Свердловскую область из Аргентины поступили 2,5 тонны лимонов, зараженных карантинным вредителем. Несмотря на это, цитрусы были допущены к продаже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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