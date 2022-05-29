В Мотовилихе из-за града на авто упало дерево Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В соцсетях жители Перми обсуждают последствия прошедшего днем 30 мая урагана с градом. У некоторых пермяков из-за непогоды оказались повреждены авто: у кого-то на машину упало дерево, у кого-то стекло пробило льдом.

В паблике «ЧП и ДТП Чрезвычайное происшествие Пермь» местный житель выложил фото как на его авто упало дерево. Пользователь пишет, что это произошло у дома по адресу ул. Инженерная, 10. В комментариях официальный паблик мэрии Перми сообщает, что упавшее дерево уберут до 2 июня.

Также фото с последствием града опубликовал пермяк в группе «Алексей Пушкарев Forelperm». На снимке запечатлено авто с разбитым стеклом. Как сообщает пользователь, окно машины пробило льдом.

Ураган повалил дерево на авто во дворе в Мотовилихе ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ

В Закамске град пробил боковое окно в авто Алексей Пушкарев #Forelperm