29 мая 2022

Пермяки в соцсетях обсуждают последствия урагана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Упавшие деревья после урагана. Тюмень, ураган, штормовое предупреждение, шторм, упавшее дерево, дерево упало на машину
В Мотовилихе из-за града на авто упало дерево Фото:

В соцсетях жители Перми обсуждают последствия прошедшего днем 30 мая урагана с градом. У некоторых пермяков из-за непогоды оказались повреждены авто: у кого-то на машину упало дерево, у кого-то стекло пробило льдом.

В паблике «ЧП и ДТП Чрезвычайное происшествие Пермь» местный житель выложил фото как на его авто упало дерево. Пользователь пишет, что это произошло у дома по адресу ул. Инженерная, 10. В комментариях официальный паблик мэрии Перми сообщает, что упавшее дерево уберут до 2 июня.

Также фото с последствием града опубликовал пермяк в группе «Алексей Пушкарев Forelperm». На снимке запечатлено авто с разбитым стеклом. Как сообщает пользователь, окно машины пробило льдом.

Ураган повалил дерево на авто во дворе в Мотовилихе
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В соцсетях жители Перми обсуждают последствия прошедшего днем 30 мая урагана с градом. У некоторых пермяков из-за непогоды оказались повреждены авто: у кого-то на машину упало дерево, у кого-то стекло пробило льдом. В паблике «ЧП и ДТП Чрезвычайное происшествие Пермь» местный житель выложил фото как на его авто упало дерево. Пользователь пишет, что это произошло у дома по адресу ул. Инженерная, 10. В комментариях официальный паблик мэрии Перми сообщает, что упавшее дерево уберут до 2 июня. Также фото с последствием града опубликовал пермяк в группе «Алексей Пушкарев Forelperm». На снимке запечатлено авто с разбитым стеклом. Как сообщает пользователь, окно машины пробило льдом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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