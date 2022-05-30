В Красноуфимске именем погибшего на Украине бойца назвали улицу

31 мая 2022 в 12:53 Размер текста - 17 +

Влад Балахнин служил в войсках Росгвардии и мечтал о краповом берете (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава городского округа Красноуфимск Михаил Конев 25 мая издал постановление о присвоении одной из улиц города имени 18-летнего Владислава Балахнина, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Документ опубликован на официальном сайте муниципального образования. «Постановляю переименовать улицу Бирюзовая, расположенную в городе Красноуфимск городского округа Красноуфимск, в улицу Владислава Балахнина, награжденного орденом Мужества посмертно», — говорится в документе. Там уточняется, что о переименовании ходатайствовали спортивный военно-патриотический центр «Братство ветеранов «Русь» и руководство школы №2, где учился Владислав. Владислав Балахнин погиб 8 марта во время штурма одного из украинских аэропортов. На похоронах солдата военные рассказали о его героизме: 18-летний боец прикрыл собой командира, получив смертельное ранение. Друзья Влада посвятили ему видеоролик. О подвиге молодого человека рассказывали на уроках Мужества в красноуфимских школах. Российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины длится с февраля. На днях глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Северодонецк в Луганской народной республике (ЛНР) полностью освобожден от боевиков и нацистов и находится под контролем российских военных и подразделений Донбасса.

Глава городского округа Красноуфимск Михаил Конев 25 мая издал постановление о присвоении одной из улиц города имени 18-летнего Владислава Балахнина, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Документ опубликован на официальном сайте муниципального образования. «Постановляю переименовать улицу Бирюзовая, расположенную в городе Красноуфимск городского округа Красноуфимск, в улицу Владислава Балахнина, награжденного орденом Мужества посмертно», — говорится в документе. Там уточняется, что о переименовании ходатайствовали спортивный военно-патриотический центр «Братство ветеранов «Русь» и руководство школы №2, где учился Владислав. Владислав Балахнин погиб 8 марта во время штурма одного из украинских аэропортов. На похоронах солдата военные рассказали о его героизме: 18-летний боец прикрыл собой командира, получив смертельное ранение. Друзья Влада посвятили ему видеоролик. О подвиге молодого человека рассказывали на уроках Мужества в красноуфимских школах. Российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины длится с февраля. На днях глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Северодонецк в Луганской народной республике (ЛНР) полностью освобожден от боевиков и нацистов и находится под контролем российских военных и подразделений Донбасса.