В Красноуфимске именем погибшего на Украине бойца назвали улицу

Глава городского округа Красноуфимск Михаил Конев 25 мая издал постановление о присвоении одной из улиц города имени 18-летнего Владислава Балахнина, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Документ опубликован на официальном сайте муниципального образования.
«Постановляю переименовать улицу Бирюзовая, расположенную в городе Красноуфимск городского округа Красноуфимск, в улицу Владислава Балахнина, награжденного орденом Мужества посмертно», — говорится в документе. Там уточняется, что о переименовании ходатайствовали спортивный военно-патриотический центр «Братство ветеранов «Русь» и руководство школы №2, где учился Владислав.
Владислав Балахнин погиб 8 марта во время штурма одного из украинских аэропортов. На похоронах солдата военные рассказали о его героизме: 18-летний боец прикрыл собой командира, получив смертельное ранение. Друзья Влада посвятили ему видеоролик. О подвиге молодого человека рассказывали на уроках Мужества в красноуфимских школах.
Российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины длится с февраля. На днях глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Северодонецк в Луганской народной республике (ЛНР) полностью освобожден от боевиков и нацистов и находится под контролем российских военных и подразделений Донбасса.
Глава городского округа Красноуфимск Михаил Конев 25 мая издал постановление о присвоении одной из улиц города имени 18-летнего Владислава Балахнина, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Документ опубликован на официальном сайте муниципального образования. «Постановляю переименовать улицу Бирюзовая, расположенную в городе Красноуфимск городского округа Красноуфимск, в улицу Владислава Балахнина, награжденного орденом Мужества посмертно», — говорится в документе. Там уточняется, что о переименовании ходатайствовали спортивный военно-патриотический центр «Братство ветеранов «Русь» и руководство школы №2, где учился Владислав. Владислав Балахнин погиб 8 марта во время штурма одного из украинских аэропортов. На похоронах солдата военные рассказали о его героизме: 18-летний боец прикрыл собой командира, получив смертельное ранение. Друзья Влада посвятили ему видеоролик. О подвиге молодого человека рассказывали на уроках Мужества в красноуфимских школах. Российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины длится с февраля. На днях глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Северодонецк в Луганской народной республике (ЛНР) полностью освобожден от боевиков и нацистов и находится под контролем российских военных и подразделений Донбасса.