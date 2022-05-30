30 мая 2022

В Красноуфимске именем погибшего на Украине бойца назвали улицу

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Гонка героев 2016. Екатеринбург, краповый берет
Влад Балахнин служил в войсках Росгвардии и мечтал о краповом берете (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава городского округа Красноуфимск Михаил Конев 25 мая издал постановление о присвоении одной из улиц города имени 18-летнего Владислава Балахнина, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Документ опубликован на официальном сайте муниципального образования.

«Постановляю переименовать улицу Бирюзовая, расположенную в городе Красноуфимск городского округа Красноуфимск, в улицу Владислава Балахнина, награжденного орденом Мужества посмертно», — говорится в документе. Там уточняется, что о переименовании ходатайствовали спортивный военно-патриотический центр «Братство ветеранов «Русь» и руководство школы №2, где учился Владислав.

Владислав Балахнин погиб 8 марта во время штурма одного из украинских аэропортов. На похоронах солдата военные рассказали о его героизме: 18-летний боец прикрыл собой командира, получив смертельное ранение. Друзья Влада посвятили ему видеоролик. О подвиге молодого человека рассказывали на уроках Мужества в красноуфимских школах.

Российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины длится с февраля. На днях глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Северодонецк в Луганской народной республике (ЛНР) полностью освобожден от боевиков и нацистов и находится под контролем российских военных и подразделений Донбасса.

Глава городского округа Красноуфимск Михаил Конев 25 мая издал постановление о присвоении одной из улиц города имени 18-летнего Владислава Балахнина, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Документ опубликован на официальном сайте муниципального образования. «Постановляю переименовать улицу Бирюзовая, расположенную в городе Красноуфимск городского округа Красноуфимск, в улицу Владислава Балахнина, награжденного орденом Мужества посмертно», — говорится в документе. Там уточняется, что о переименовании ходатайствовали спортивный военно-патриотический центр «Братство ветеранов «Русь» и руководство школы №2, где учился Владислав. Владислав Балахнин погиб 8 марта во время штурма одного из украинских аэропортов. На похоронах солдата военные рассказали о его героизме: 18-летний боец прикрыл собой командира, получив смертельное ранение. Друзья Влада посвятили ему видеоролик. О подвиге молодого человека рассказывали на уроках Мужества в красноуфимских школах. Российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины длится с февраля. На днях глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Северодонецк в Луганской народной республике (ЛНР) полностью освобожден от боевиков и нацистов и находится под контролем российских военных и подразделений Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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