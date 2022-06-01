Песков назвал причину волны увольнений в МВД

01 июня 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

В Кремле прокомментировали решение президента РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отставка высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел РФ — обычная смена кадров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал подписанный президентом РФ Владимиром Путиным документ об увольнении пяти высокопоставленных генералов МВД. «Отставка руководящих сотрудников полиции в регионах связана с ротацией кадров», — коротко пояснил он корреспондентам РИА «Новости». Однако никаких других деталей не сообщается. О том, что Путин отправил в отставку пять генералов Министерства внутренних дел РФ, стало известно вечером первого июня. О том, что это обычная «кадровая ротация» в ведомстве, сообщалось ранее. С занимаемой должности освобождены начальник управления МВД по Владимирской области Василий Кукушкин, руководитель управления МВД по Ярославской области Андрей Липилин, глава оперативного управления МВД Александр Удовенко, пишет Nation News. Кроме того, Путин уволил генералов Юрия Инстранкина и Александра Лааса, сообщает «Федеральное агентство новостей». Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Отставка высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел РФ — обычная смена кадров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал подписанный президентом РФ Владимиром Путиным документ об увольнении пяти высокопоставленных генералов МВД. «Отставка руководящих сотрудников полиции в регионах связана с ротацией кадров», — коротко пояснил он корреспондентам РИА «Новости». Однако никаких других деталей не сообщается. О том, что Путин отправил в отставку пять генералов Министерства внутренних дел РФ, стало известно вечером первого июня. О том, что это обычная «кадровая ротация» в ведомстве, сообщалось ранее. С занимаемой должности освобождены начальник управления МВД по Владимирской области Василий Кукушкин, руководитель управления МВД по Ярославской области Андрей Липилин, глава оперативного управления МВД Александр Удовенко, пишет Nation News. Кроме того, Путин уволил генералов Юрия Инстранкина и Александра Лааса, сообщает «Федеральное агентство новостей».