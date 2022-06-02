Челябинского врача поймали на взятке за перевод в другую больницу

Пациенту за деньги обеспечили перевод из районной в областную больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врач из Кыштыма (Челябинская область) стал подозреваемым в уголовном деле о получении взятки. Как сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах, медик за деньги обещал перевести пациента в больницу более высокого уровня.

«Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД „Кыштымский“. По данным следствия, в марте прошлого года врач городской больницы получил 25 тыс. рублей от супруги пациента. За это он обеспечил перевод больного в Челябинскую областную больницу», — рассказал источник.

Уголовное дело возбуждено в городском следственном отделе СУ СКР по области по ч. 1 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Сейчас устанавливается причастность медработника к другим аналогичным преступлениям. В пресс-службе регионального следственного управления СКР информацию прокомментируют позднее.