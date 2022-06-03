Мотоциклист погиб в результате аварии под Екатеринбургом. Фото

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Инцидент произошел днем 3 июня Фото:

Легковой автомобиль насмерть сбил мотоциклиста в поселке Красный Адуй (Верхняя Пышма, Свердловская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловского управления ГИБДД.

«В Верхней Пышме сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб мотоциклист», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в поселке Красный Адуй.

Уточняется, что мужчина 1939 года рождения, двигаясь на легковом автомобиле ВАЗ, не уступил дорогу мотоциклисту 1992 года рождения, в результате чего произошло столкновение. Мотоциклист скончался на месте до приезда бригады неотложной помощи. ЧП случилось около полудня 3 июня.

На месте аварии сотрудники полиции обнаружили мотошлем, но пока неясно, использовал его мотоциклист или нет. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, проводятся процессуальные действия. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия.

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Легковой автомобиль насмерть сбил мотоциклиста в поселке Красный Адуй (Верхняя Пышма, Свердловская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловского управления ГИБДД. «В Верхней Пышме сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб мотоциклист», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в поселке Красный Адуй. Уточняется, что мужчина 1939 года рождения, двигаясь на легковом автомобиле ВАЗ, не уступил дорогу мотоциклисту 1992 года рождения, в результате чего произошло столкновение. Мотоциклист скончался на месте до приезда бригады неотложной помощи. ЧП случилось около полудня 3 июня. На месте аварии сотрудники полиции обнаружили мотошлем, но пока неясно, использовал его мотоциклист или нет. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, проводятся процессуальные действия. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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