Фильм пермяков стал лучшим на престижном московском конкурсе

Номинантов на премию выдвигали представители медиаиндустрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве прошла первая Национальная премия за создание социально значимого интернет-контента. За награды боролись 400 проектов — СМИ, видеосервисы, медиахолдинги, блогерские агентства, продакшены и другие. В номинации «Лучший художественный фильм» победу одержала лента «Батя», над которой работали пермяки Антон Зайцев и Гавриил Гордеев (Гавр).

«В нашей номинации было представлено три фильма. Помимо „Бати“, это „Родные“ и „Огонь“ и если честно, то мы думали, что выбор жюри будет другим. Получать профессиональное признание, конечно, приятно, это заслуга всей команды, большого количества людей, которые работали над проектом Это их награда!» — рассказал корреспонденту URA.RU Антон Зайцев, сооснователь компании Good Story media, генеральный продюсер фильма «Батя». «У фильма несколько продюсеров и половина из них из Перми. Мы сюда часто приезжаем и сейчас, в том числе с премьерой „Бати“. Зрители встретили фильм очень тепло, и мы всегда искренне благодарны землякам за это».

Фильм «Батя» — комедия с Владимиром Вдовиченковым о путешествии взрослого героя к своему отцу. После широкого проката, где фильм собрал более 560 млн. руб. кассовых сборов, он прошел в эфире телеканалов ТНТ и ТНТ4, вошел в топ самых успешных фильмов на цифровых платформах, получил диплом четвертого кинофестиваля Premio Felix в Италии и стал единственным российским проектом во французском конкурсе Canneseries.