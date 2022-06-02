В Перми приглашают раздеться на Дягилевском фестивале за деньги

В процессе III акта некоторые актеры должны будут раздеться в темноте Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На одну из постановок Дягилевского фестиваля приглашают непрофессиональных актеров, которым нужно будет раздеться на сцене. Массовка нужна для оперы «De Temporum Fine Comoedia». Объявление о наборе дал в своем telegram-канале постановщик Владимир Кирьянов.

«Сначала все актеры находятся на сцене в набедренных повязках и в эластичных бинтах. В процессе III акта некоторые герои (только 6 человек) раздеваются (сцена NUDE) в темноте с последующим появлением в бледном свете софитов», — сообщается в telegram-канале. Гонорар за роль — 5 тысяч рублей.

Постановщик обещает, что в опере не будет сложных хореографических сцен. Также на сцене актерам массовки нужно будет: выносить на сцену реквизит, омывать себя из тазика с водой, ходить среди декораций, выезжать на тележке в роли «голые грешники с картин босха «судный день» и лежать среди предметов. Репетиции начнутся с 12 июня, генеральная — 17 июня. Всего нужно 12 человек.

URA.RU также рассказывало об экспериментальном завершении Дягилевского фестиваля. В конце программы зрители услышат ритуальную музыку и сибирский депрессивный постпанк.