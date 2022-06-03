03 июня 2022

Челябинец устроил погром в магазине. «Сломал витрину, кидался бутылками»

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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, преступник, антитеррор, собр, наручники, задержание, криминал, кто, контр-террористическая операция
Хулиган задержан Фото:

Житель Магнитогорска (Челябинская область) устроил погром в одном из городских магазинов. Он поссорился с компанией молодых людей, после чего стал кидаться стеклянными бутылками.

«Алкоголь меняет поведение людей, в этом нет никакого сомнения. Сегодня ночью в одном из магазинов пьяный посетитель сцепился с компанией молодых людей. Словесной перепалкой дело не ограничилось, он умудрился сломать выставочную витрину, кидался стеклянными бутылками по всему магазину», — сообщается в паблике группы охранных предприятий «Право роста» в соцсети «ВКонтакте».

Дебошир был задержан сотрудниками ЧОПа, после чего передан полиции. В отношении него ведется разбирательство. Сумма ущерба, причиненного магазину, устанавливается. Причины агрессивного поведения мужчины не уточняются.

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Житель Магнитогорска (Челябинская область) устроил погром в одном из городских магазинов. Он поссорился с компанией молодых людей, после чего стал кидаться стеклянными бутылками. «Алкоголь меняет поведение людей, в этом нет никакого сомнения. Сегодня ночью в одном из магазинов пьяный посетитель сцепился с компанией молодых людей. Словесной перепалкой дело не ограничилось, он умудрился сломать выставочную витрину, кидался стеклянными бутылками по всему магазину», — сообщается в паблике группы охранных предприятий «Право роста» в соцсети «ВКонтакте». Дебошир был задержан сотрудниками ЧОПа, после чего передан полиции. В отношении него ведется разбирательство. Сумма ущерба, причиненного магазину, устанавливается. Причины агрессивного поведения мужчины не уточняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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