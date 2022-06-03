Хулиган задержан Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Магнитогорска (Челябинская область) устроил погром в одном из городских магазинов. Он поссорился с компанией молодых людей, после чего стал кидаться стеклянными бутылками.

«Алкоголь меняет поведение людей, в этом нет никакого сомнения. Сегодня ночью в одном из магазинов пьяный посетитель сцепился с компанией молодых людей. Словесной перепалкой дело не ограничилось, он умудрился сломать выставочную витрину, кидался стеклянными бутылками по всему магазину», — сообщается в паблике группы охранных предприятий «Право роста» в соцсети «ВКонтакте».

Дебошир был задержан сотрудниками ЧОПа, после чего передан полиции. В отношении него ведется разбирательство. Сумма ущерба, причиненного магазину, устанавливается. Причины агрессивного поведения мужчины не уточняются.