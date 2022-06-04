Строительство моста через Обь возьмут на контроль за 400 млн

Власти ХМАО готовы потратить 400 млн на контроль за строительством важного объекта
Департамент госзаказа ХМАО определит подрядчика, который будет заниматься строительным контролем возведения моста через реку Обь в районе Сургута. Информация об этом появилась на едином портале госзакупок.
«Цена контракта — 401 млн рублей. Заявки принимаются до 21 июня, 24 числа будут подведены итоги», — уточняют на сайте госзакупок.
Ранее URA.RU сообщало, что заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поручил Минтрансу сделать все возможное, чтобы сократить сроки строительства этого моста. В итоге, контракт выиграла компания депутата Тюменской областной Думы Николая Руссу- «Мостострой-11».
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