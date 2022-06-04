04 июня 2022
03 июня 2022

Строительство моста через Обь возьмут на контроль за 400 млн

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Власти ХМАО готовы потратить 400 млн на контроль за строительством важного объекта Фото:

Департамент госзаказа ХМАО определит подрядчика, который будет заниматься строительным контролем возведения моста через реку Обь в районе Сургута. Информация об этом появилась на едином портале госзакупок.

«Цена контракта — 401 млн рублей. Заявки принимаются до 21 июня, 24 числа будут подведены итоги», — уточняют на сайте госзакупок.

Ранее URA.RU сообщало, что заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поручил Минтрансу сделать все возможное, чтобы сократить сроки строительства этого моста. В итоге, контракт выиграла компания депутата Тюменской областной Думы Николая Руссу- «Мостострой-11».

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Департамент госзаказа ХМАО определит подрядчика, который будет заниматься строительным контролем возведения моста через реку Обь в районе Сургута. Информация об этом появилась на едином портале госзакупок. «Цена контракта — 401 млн рублей. Заявки принимаются до 21 июня, 24 числа будут подведены итоги», — уточняют на сайте госзакупок. Ранее URA.RU сообщало, что заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поручил Минтрансу сделать все возможное, чтобы сократить сроки строительства этого моста. В итоге, контракт выиграла компания депутата Тюменской областной Думы Николая Руссу- «Мостострой-11».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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