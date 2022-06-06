В Нижнем Тагиле подросток испугался идти домой и спал в подъезде

Полицейские Нижнего Тагила нашли подростка, ушедшего из дома пятого июня с отключенным мобильным телефоном. Мальчик загулялся допоздна и, испугавшись наказания родителей, решил переночевать в подъезде, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское» в соцсети «ВКонтакте».
«Несовершеннолетний, потерявшийся пятого июня, найден. В отделе полиции №20 подросток объяснил, что ушел на прогулку и загулялся. Ночью испугался идти домой, посчитав, что за это его накажут родители. Поэтому решил переночевать в одном из подъездов в районе ГГМ», — говорится в сообщении.
Подросток уже не первый раз уходит из дома. Он стоит на учете у правоохранителей. Силовики в поисках мальчика прочесывали торговые центры и подъезды домов. В отношении подростка противоправных действий не совершалось, жизни и здоровью ничего не угрожает.
Полицейские Нижнего Тагила нашли подростка, ушедшего из дома пятого июня с отключенным мобильным телефоном. Мальчик загулялся допоздна и, испугавшись наказания родителей, решил переночевать в подъезде, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское» в соцсети «ВКонтакте». «Несовершеннолетний, потерявшийся пятого июня, найден. В отделе полиции №20 подросток объяснил, что ушел на прогулку и загулялся. Ночью испугался идти домой, посчитав, что за это его накажут родители. Поэтому решил переночевать в одном из подъездов в районе ГГМ», — говорится в сообщении. Подросток уже не первый раз уходит из дома. Он стоит на учете у правоохранителей. Силовики в поисках мальчика прочесывали торговые центры и подъезды домов. В отношении подростка противоправных действий не совершалось, жизни и здоровью ничего не угрожает.