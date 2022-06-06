06 июня 2022

В Нижнем Тагиле подросток испугался идти домой и спал в подъезде

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, подросток
Мальчик ушел из дома пятого июня Фото:

Полицейские Нижнего Тагила нашли подростка, ушедшего из дома пятого июня с отключенным мобильным телефоном. Мальчик загулялся допоздна и, испугавшись наказания родителей, решил переночевать в подъезде, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское» в соцсети «ВКонтакте».

«Несовершеннолетний, потерявшийся пятого июня, найден. В отделе полиции №20 подросток объяснил, что ушел на прогулку и загулялся. Ночью испугался идти домой, посчитав, что за это его накажут родители. Поэтому решил переночевать в одном из подъездов в районе ГГМ», — говорится в сообщении.

Подросток уже не первый раз уходит из дома. Он стоит на учете у правоохранителей. Силовики в поисках мальчика прочесывали торговые центры и подъезды домов. В отношении подростка противоправных действий не совершалось, жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Полицейские Нижнего Тагила нашли подростка, ушедшего из дома пятого июня с отключенным мобильным телефоном. Мальчик загулялся допоздна и, испугавшись наказания родителей, решил переночевать в подъезде, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское» в соцсети «ВКонтакте». «Несовершеннолетний, потерявшийся пятого июня, найден. В отделе полиции №20 подросток объяснил, что ушел на прогулку и загулялся. Ночью испугался идти домой, посчитав, что за это его накажут родители. Поэтому решил переночевать в одном из подъездов в районе ГГМ», — говорится в сообщении. Подросток уже не первый раз уходит из дома. Он стоит на учете у правоохранителей. Силовики в поисках мальчика прочесывали торговые центры и подъезды домов. В отношении подростка противоправных действий не совершалось, жизни и здоровью ничего не угрожает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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