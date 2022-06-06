В Нижнем Тагиле пропал подросток, ушедший с выключенным телефоном

Силовики прочесывают торговые центры и подъезды Нижнего Тагила Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция Нижнего Тагила ищет подростка, который сбежал из дома с отключенным мобильным телефоном. Об этом сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

«5 июня подросток ушел из дома по улице Захарова около 10:00 часов и до настоящего времени его местонахождение не известно», — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе управления ведомства в соцсети «ВКонтакте». Там подчеркнули, что телефон ребенка выключен.

Подросток стоит на учете у правоохранителей, потому что не первый раз сбегает из дома. В этот раз у него не было ссор с родными.

Полиция проверяет людные места, где может находиться подросток. В том числе силовики прочесывают торговые центры и подъезды домов. У подростка голубые глаза и русые волосы. Он одет в черный спортивный костюм и темно-синие кеды.