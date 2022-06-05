05 июня 2022
04 июня 2022
03 июня 2022

Пермские власти предупредили о подорожании жилья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс тур на стройплощадку  Hilton. Пермь, строители, монтажники, рабочие в касках, стройка, стройплощадка, uds, uds пермь, hilton пермь, ооо аквавита
Расчетная стоимость квадратного метра жилья увеличилась на 13,5 тысяч рублей Фото:

В Перми выросла расчетная стоимость 1 кв метра жилья. Это следует из постановления, опубликованного на сайте краевого правительства.

«Стоимость расчетного квадратного метра жилья в Перми выросла почти на 13,5 тысяч рублей в сравнении с предыдущим кварталом. Согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства, на сегодняшний день средняя расчетная стоимость 1 кв метра жилья в краевой столице составляет 90 735 рублей (в прошлом квартале текущего года — 77 158 рублей)», — пишет Business Class.

Показатель необходим для расчета субсидий на строительство и приобретение жилья и других мер социальной поддержки населения. Уточняется, что документ вступает в силу с 13 июня.

Ранее специалисты по недвижимости предупредили о подорожании новостроек и вторички в Пермском крае. Они связали это с решением Центробанка повысить ключевую ставку до 20%. Также в Прикамье вырос средний размера ипотечного кредита. По итогам 2021 года он увеличился на 280 тысяч рублей или 15%.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Большая П».

В Перми выросла расчетная стоимость 1 кв метра жилья. Это следует из постановления, опубликованного на сайте краевого правительства. «Стоимость расчетного квадратного метра жилья в Перми выросла почти на 13,5 тысяч рублей в сравнении с предыдущим кварталом. Согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства, на сегодняшний день средняя расчетная стоимость 1 кв метра жилья в краевой столице составляет 90 735 рублей (в прошлом квартале текущего года — 77 158 рублей)», — пишет Business Class. Показатель необходим для расчета субсидий на строительство и приобретение жилья и других мер социальной поддержки населения. Уточняется, что документ вступает в силу с 13 июня. Ранее специалисты по недвижимости предупредили о подорожании новостроек и вторички в Пермском крае. Они связали это с решением Центробанка повысить ключевую ставку до 20%. Также в Прикамье вырос средний размера ипотечного кредита. По итогам 2021 года он увеличился на 280 тысяч рублей или 15%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...