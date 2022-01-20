В Пермском крае подорожала ипотека

Срок, на который берут ипотечный кредит, тоже вырос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Средний размер ипотечного кредита в Пермском крае за 2021 год вырос на 15%. Это 280 тысяч рублей. Такие данные предоставили в Объединенном кредитном бюро, располагающем информацией о примерно 97% банковских заемщиках.

«В 2020 году средний размер ипотечного кредита в Пермском крае составлял 1,87 млн рублей, а в 2021 он увеличился до 2,15 млн рублей. Соответственно пермяки теперь берут у банков в долг на покупку недвижимости на 15% больше, чем год назад», — указано на сайте ОКБ.

В декабре 2021 этот показатель вырос еще больше — до 21%. То есть, в декабре в среднем пермяки брали ипотечный кредит размером 2,33 млн рублей. Стоит отметить, что Пермский край вошел в число регионов с наименьшим ростом среднего размера ипотечного кредита. Похожие показатели — в Башкортостане, Югре, Москве, Хабаровском крае и Свердловской области. Самое крупное увеличение среднего размера кредита в 2021 году по сравнению с 2020 годом произошло в Краснодарском крае (на 32%), где был введен мораторий на новое строительство, а также в Ставропольском крае (26%), Омской области (26%), Воронежской области (23%), Ленинградской области (23%) и Санкт-Петербурге (23%).

«Стоимость квадратного метра на вторичном рынке увеличилась за год под действием множества факторов, начиная с повышения спроса на недвижимость из-за карантинных ограничений, заканчивая высоким уровнем инфляции и побочными эффектами программы льготной ипотеки», — рассказал генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Поскольку одалживать теперь приходится больше, то для снижения долговой нагрузки заемщикам сейчас приходится брать кредит на 2,5 года дольше, чем в конце 2020 года. Средний срок кредитования почти достиг 20 лет.

Ранее URA.RU сообщали о том, что в Перми на четверть подорожали новостройки. За 2021 год стоимость нового жилья выросла в среднем на 26%.

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