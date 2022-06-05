05 июня 2022

В Свердловской области мужчина упал в карьер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Клипарт. Курган, мчс, дтп, спасатель, авария
Спасатели спустились к упавшему в карьер свердловчанину на веревках Фото:

Свердловчанин упал в затопленный карьер у поселка Покровск-Уральский (Свердловская область), из-за чего спасателям пришлось спускаться к нему на веревках. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Днем 6 июня огнеборцам 15-го пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о мужчине, упавшем на склон затопленного карьера у поселка Покровск-Уральский», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мужчина не получил серьезных травм, но вылезти из карьера не мог.

О происшествии в МЧС сообщил очевидец, проплывавший на лодке по карьеру. Он вызвал спасателей, которые спустились к свердловчанину на веревках и вытащили его. Спасатели опубликовали фотографию, на которой сотрудники МЧС находятся в лодке очевидца.

Фото:

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Свердловчанин упал в затопленный карьер у поселка Покровск-Уральский (Свердловская область), из-за чего спасателям пришлось спускаться к нему на веревках. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Днем 6 июня огнеборцам 15-го пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о мужчине, упавшем на склон затопленного карьера у поселка Покровск-Уральский», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мужчина не получил серьезных травм, но вылезти из карьера не мог. О происшествии в МЧС сообщил очевидец, проплывавший на лодке по карьеру. Он вызвал спасателей, которые спустились к свердловчанину на веревках и вытащили его. Спасатели опубликовали фотографию, на которой сотрудники МЧС находятся в лодке очевидца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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