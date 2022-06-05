Свердловчанин упал в затопленный карьер у поселка Покровск-Уральский (Свердловская область), из-за чего спасателям пришлось спускаться к нему на веревках. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«Днем 6 июня огнеборцам 15-го пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о мужчине, упавшем на склон затопленного карьера у поселка Покровск-Уральский», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мужчина не получил серьезных травм, но вылезти из карьера не мог.
О происшествии в МЧС сообщил очевидец, проплывавший на лодке по карьеру. Он вызвал спасателей, которые спустились к свердловчанину на веревках и вытащили его. Спасатели опубликовали фотографию, на которой сотрудники МЧС находятся в лодке очевидца.
Свердловчанин упал в затопленный карьер у поселка Покровск-Уральский (Свердловская область), из-за чего спасателям пришлось спускаться к нему на веревках. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Днем 6 июня огнеборцам 15-го пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о мужчине, упавшем на склон затопленного карьера у поселка Покровск-Уральский», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мужчина не получил серьезных травм, но вылезти из карьера не мог. О происшествии в МЧС сообщил очевидец, проплывавший на лодке по карьеру. Он вызвал спасателей, которые спустились к свердловчанину на веревках и вытащили его. Спасатели опубликовали фотографию, на которой сотрудники МЧС находятся в лодке очевидца.