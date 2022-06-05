В Свердловской области мужчина упал в карьер. Фото

06 июня 2022 в 11:44 Размер текста - 17 +

Спасатели спустились к упавшему в карьер свердловчанину на веревках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловчанин упал в затопленный карьер у поселка Покровск-Уральский (Свердловская область), из-за чего спасателям пришлось спускаться к нему на веревках. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Днем 6 июня огнеборцам 15-го пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о мужчине, упавшем на склон затопленного карьера у поселка Покровск-Уральский», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мужчина не получил серьезных травм, но вылезти из карьера не мог. О происшествии в МЧС сообщил очевидец, проплывавший на лодке по карьеру. Он вызвал спасателей, которые спустились к свердловчанину на веревках и вытащили его. Спасатели опубликовали фотографию, на которой сотрудники МЧС находятся в лодке очевидца. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловчанин упал в затопленный карьер у поселка Покровск-Уральский (Свердловская область), из-за чего спасателям пришлось спускаться к нему на веревках. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Днем 6 июня огнеборцам 15-го пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о мужчине, упавшем на склон затопленного карьера у поселка Покровск-Уральский», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мужчина не получил серьезных травм, но вылезти из карьера не мог. О происшествии в МЧС сообщил очевидец, проплывавший на лодке по карьеру. Он вызвал спасателей, которые спустились к свердловчанину на веревках и вытащили его. Спасатели опубликовали фотографию, на которой сотрудники МЧС находятся в лодке очевидца.