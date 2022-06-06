Пермячка отсудила 7 млн у мэрии за аварийное жилье

Жительница Перми отсудила у местной администрации более 7,2 млн рублей за аварийное нежилое помещение. Многоквартирный дом, в котором находится недвижимость женщины, является аварийным, но при этом не включен в программу переселения, сообщается в решении Свердловского районного суда.
«Взыскать с Администрации в пользу Солдатовой Л.Г. выкупную цену в размере 7275800 рублей за нежилое помещение, с учетом убытков, возникающих при изъятии помещения», — сообщается в решении на сайте суда. Изначально истец требовала 7,9 млн рублей компенсации.
В управлении жилищных отношений администрации женщине заявили, что компенсация ей не полагается. В обосновании чиновники указали, что жилье не попадает под адресную программу переселения на ближайшие годы, и, что процедура изъятия земельного участка еще не начата.
В ответ на это представитель истца сообщил, что, согласно заключению частного оценщика, дом имеет физический износ — 44% и является аварийным. Межведомственная комиссия при администрации также признала здание непригодным для жилья и подлежащим сносу. Суд постановил, что требования компенсации за жилье пермячки законны, так как ответчик нарушил процедуру изъятия ветхого жилья.
URA.RU также рассказывало, как жителю Перми удалось остудить у мэрии почти полмиллиона рублей за невыполненный капремонт. Пермяк потребовал от администрации возместить упущенную выгоду после того, как его квартиру начали изымать как аварийную.
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Жительница Перми отсудила у местной администрации более 7,2 млн рублей за аварийное нежилое помещение. Многоквартирный дом, в котором находится недвижимость женщины, является аварийным, но при этом не включен в программу переселения, сообщается в решении Свердловского районного суда. «Взыскать с Администрации в пользу Солдатовой Л.Г. выкупную цену в размере 7275800 рублей за нежилое помещение, с учетом убытков, возникающих при изъятии помещения», — сообщается в решении на сайте суда. Изначально истец требовала 7,9 млн рублей компенсации. В управлении жилищных отношений администрации женщине заявили, что компенсация ей не полагается. В обосновании чиновники указали, что жилье не попадает под адресную программу переселения на ближайшие годы, и, что процедура изъятия земельного участка еще не начата. В ответ на это представитель истца сообщил, что, согласно заключению частного оценщика, дом имеет физический износ — 44% и является аварийным. Межведомственная комиссия при администрации также признала здание непригодным для жилья и подлежащим сносу. Суд постановил, что требования компенсации за жилье пермячки законны, так как ответчик нарушил процедуру изъятия ветхого жилья. URA.RU также рассказывало, как жителю Перми удалось остудить у мэрии почти полмиллиона рублей за невыполненный капремонт. Пермяк потребовал от администрации возместить упущенную выгоду после того, как его квартиру начали изымать как аварийную.