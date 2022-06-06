Пермские математики придумали, как помочь детям с пороком сердца

Разработка пермских ученых поможет просчитать последствия хирургического вмешательства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученые Пермского политеха (ПНИПУ) математически спрогнозировали, как можно улучшить шунтирование, которое проводят детям с пороком сердца. Результаты их исследований лягут в основу разработки программного обеспечения для проведения хирургических операций. В работе также приняли участие специалисты Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени Суханова, сообщается на сайте вуза.

«На основе биомеханической модели можно создать программное обеспечение, которое позволит оценить положение шунта для конкретного пациента, предсказать возможный риск тромбоза после операции. Хирурги смогут оценить обстоятельства операции до ее проведения и спрогнозировать результаты особенностей кровотока в будущем», — приводятся на сайте слова доцента кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ Алексея Кучумова. Результаты исследования опубликованы в журнале Materials.

Согласно исследованиям, в России растут показатели смертности у детей с врожденным пороком сердца. Основными методами лечения нарушений развития сердечно-сосудистых структур остаются хирургические операции. Программа позволит стать заменой применению импортных информационных технологий в медицине. Кроме того, ученые исследовали механические свойства сосудистых трансплантатов. Прогноз результатов операции зависит и от свойства материала шунта, отмечают в вузе.

Президент Владимир Путин объявил 2022—2031 годы десятилетием науки и технологий, призванным усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Создание и поддержание мощной научно-технической базы — важное условие обеспечения суверенитета страны, ее развития и экономического благополучия, отмечал глава государства.

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