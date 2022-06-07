На берегу Первого озера в Челябинске построят три кафе и магазин

08 июня 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Застройщик «Западный луч» приобрел земельные участки на берегу Первого озера Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU Три новых заведения общепита и магазин появятся в Челябинске на берегу Первого озера. Соответствующие проекты были одобрены на слушаниях, сообщается на сайте мэрии Челябинска. Серия слушаний состоялась 7 июня. Речь шла о застройке земельных участков в Тракторозаводском районе. Застройщиками выступили ООО «Специализированный застройщик «Западный Луч» и ООО «Речелстрой», которые приобрели четыре земельных участка общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. Согласно документам, зоны отдыха для горожан были изменены на зоны под строительство объектов общественного питания. Объекты разрешено сделать с отклонением от ранее принятых параметров. «Западный луч» находится под контролем бизнесменов Евгения и Сергея Вайнштейнов, отца и сына. Ранее ими был построен одноименный жилой комплекс бизнес-класса на берегу реки Миасс вдоль улицы Труда. Сейчас компания занимается завершением долгостроев Lake City в микрорайоне Чурилово. До этого здания принадлежали обанкротившейся компании ООО «Речелстрой». Застройщик был признан банкротом и в данный момент также находится под управлением ООО «Западный луча». Представителям «Западного луча» отправлен запрос с просьбой озвучить подробности проектов. Ответ к моменту публикации не поступил. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Три новых заведения общепита и магазин появятся в Челябинске на берегу Первого озера. Соответствующие проекты были одобрены на слушаниях, сообщается на сайте мэрии Челябинска. Серия слушаний состоялась 7 июня. Речь шла о застройке земельных участков в Тракторозаводском районе. Застройщиками выступили ООО «Специализированный застройщик «Западный Луч» и ООО «Речелстрой», которые приобрели четыре земельных участка общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. Согласно документам, зоны отдыха для горожан были изменены на зоны под строительство объектов общественного питания. Объекты разрешено сделать с отклонением от ранее принятых параметров. «Западный луч» находится под контролем бизнесменов Евгения и Сергея Вайнштейнов, отца и сына. Ранее ими был построен одноименный жилой комплекс бизнес-класса на берегу реки Миасс вдоль улицы Труда. Сейчас компания занимается завершением долгостроев Lake City в микрорайоне Чурилово. До этого здания принадлежали обанкротившейся компании ООО «Речелстрой». Застройщик был признан банкротом и в данный момент также находится под управлением ООО «Западный луча». Представителям «Западного луча» отправлен запрос с просьбой озвучить подробности проектов. Ответ к моменту публикации не поступил.