08 июня 2022

Русский язык объединил штаб-квартиру ООН в Женеве и Екатеринбург

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон
В штаб-квартире ООН отметили день русского языка, организовав телемост с Екатеринбургом Фото:

В рамках дня русского языка состоялся телемост между столицей Швейцарии Женевой и Екатеринбургом, во время праздника прошел музыкальный марафон с участием артистов Свердловской области. Мероприятие позволило объединить российские города и штаб-квартиру ООН. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Сегодня великая сила русского языка объединила Москву, Женеву, Екатеринбург. Уверена, что разнообразная палитра музыкального искусства подарила гостям незабываемые впечатления», — рассказала Любимова агентству ТАСС.

День русского языка отмечается в Женеве проекта по поддержанию и развитию шести официальных языков ООН. Во время мероприятия постоянный представитель при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов отметил: «сегодня предпринимаются попытки стереть все русское из каждого сегмента жизни людей <…> в целом желание вычеркнуть Россию из международного общения». Кроме этого, постпред РФ поблагодарил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за вклад в организацию мероприятий для ценителей русского языка.

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В рамках дня русского языка состоялся телемост между столицей Швейцарии Женевой и Екатеринбургом, во время праздника прошел музыкальный марафон с участием артистов Свердловской области. Мероприятие позволило объединить российские города и штаб-квартиру ООН. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. «Сегодня великая сила русского языка объединила Москву, Женеву, Екатеринбург. Уверена, что разнообразная палитра музыкального искусства подарила гостям незабываемые впечатления», — рассказала Любимова агентству ТАСС. День русского языка отмечается в Женеве проекта по поддержанию и развитию шести официальных языков ООН. Во время мероприятия постоянный представитель при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов отметил: «сегодня предпринимаются попытки стереть все русское из каждого сегмента жизни людей <…> в целом желание вычеркнуть Россию из международного общения». Кроме этого, постпред РФ поблагодарил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за вклад в организацию мероприятий для ценителей русского языка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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