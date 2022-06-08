Русский язык объединил штаб-квартиру ООН в Женеве и Екатеринбург

09 июня 2022 в 03:58 Размер текста - 17 +

В штаб-квартире ООН отметили день русского языка, организовав телемост с Екатеринбургом Фото: Pixabay В рамках дня русского языка состоялся телемост между столицей Швейцарии Женевой и Екатеринбургом, во время праздника прошел музыкальный марафон с участием артистов Свердловской области. Мероприятие позволило объединить российские города и штаб-квартиру ООН. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. «Сегодня великая сила русского языка объединила Москву, Женеву, Екатеринбург. Уверена, что разнообразная палитра музыкального искусства подарила гостям незабываемые впечатления», — рассказала Любимова агентству ТАСС. День русского языка отмечается в Женеве проекта по поддержанию и развитию шести официальных языков ООН. Во время мероприятия постоянный представитель при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов отметил: «сегодня предпринимаются попытки стереть все русское из каждого сегмента жизни людей <…> в целом желание вычеркнуть Россию из международного общения». Кроме этого, постпред РФ поблагодарил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за вклад в организацию мероприятий для ценителей русского языка. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В рамках дня русского языка состоялся телемост между столицей Швейцарии Женевой и Екатеринбургом, во время праздника прошел музыкальный марафон с участием артистов Свердловской области. Мероприятие позволило объединить российские города и штаб-квартиру ООН. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. «Сегодня великая сила русского языка объединила Москву, Женеву, Екатеринбург. Уверена, что разнообразная палитра музыкального искусства подарила гостям незабываемые впечатления», — рассказала Любимова агентству ТАСС. День русского языка отмечается в Женеве проекта по поддержанию и развитию шести официальных языков ООН. Во время мероприятия постоянный представитель при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов отметил: «сегодня предпринимаются попытки стереть все русское из каждого сегмента жизни людей <…> в целом желание вычеркнуть Россию из международного общения». Кроме этого, постпред РФ поблагодарил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за вклад в организацию мероприятий для ценителей русского языка.