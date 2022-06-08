Свердловские студенты поедут восстанавливать Донбасс

09 июня 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» вместе с российской молодежью будет восстанавливать Донбасс Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Десять студентов из Свердловской области отправились на месяц в Донбасс, где будут заниматься аварийно-восстановительными работами. Об этом заявил бывший заместитель губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по внутренней политике, депутат Госдумы Сергей Бидонько. «Ремонтировать разрушенные здания будут отряды добровольцев из числа „Российских студенческих отрядов“, которые с 2014 года активно взаимодействуют с ЛНР. Десять студентов из Свердловской области отправились на месяц в ЛДНР в составе сводного отряда Всероссийского студенческого корпуса спасателей», — рассказал Бидонько на своей странице во «ВКонтакте». Он также отметил, что «Единая Россия» направляет в народные республики и освобожденные территории стройматериалы. Помимо этого партия окажет поддержку военным, задействованным в СВО, и их семьям. Восстановить дома также поможет «Молодая Гвардия Единой России». Волонтеры организации уже сейчас получают заявки на помощь в ремонте школ. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Десять студентов из Свердловской области отправились на месяц в Донбасс, где будут заниматься аварийно-восстановительными работами. Об этом заявил бывший заместитель губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по внутренней политике, депутат Госдумы Сергей Бидонько. «Ремонтировать разрушенные здания будут отряды добровольцев из числа „Российских студенческих отрядов“, которые с 2014 года активно взаимодействуют с ЛНР. Десять студентов из Свердловской области отправились на месяц в ЛДНР в составе сводного отряда Всероссийского студенческого корпуса спасателей», — рассказал Бидонько на своей странице во «ВКонтакте». Он также отметил, что «Единая Россия» направляет в народные республики и освобожденные территории стройматериалы. Помимо этого партия окажет поддержку военным, задействованным в СВО, и их семьям. Восстановить дома также поможет «Молодая Гвардия Единой России». Волонтеры организации уже сейчас получают заявки на помощь в ремонте школ. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ.