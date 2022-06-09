В Кольцово впервые появились рейсы в города Дальнего Востока

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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
С начала лета самолеты будут летать во Владивосток Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» расширяет полетную программу из Кольцово в города Дальнего Востока. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«С 9 июня авиакомпания „Уральские авиалинии“ приступила к выполнению прямых беспосадочных рейсов по маршруту Екатеринбург — Владивосток. Первый рейс вылетел из аэропорта Кольцово сегодня в 15:12 местного времени», — сообщил корреспонденту агентства директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Андрей Клименских.

Рейс по маршруту Екатеринбург — Владивосток — Петропавловск-Камчатский будет выполняться по четвергам и воскресеньям. Самолеты из Екатеринбурга в Южно-Сахалинск будут летать по вторникам и субботам. Ранее прямых перелетов из Екатеринбурга во Владивосток не было.

Ранее агентство писало, что «Уральские авиалинии» запустили рейс из Екатеринбурга в Махачкалу. С 13 июня рейсы будут выполняться два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. Напомним, что в расписании авиакомпании уже есть ежедневные рейсы Домодедово — Махачкала — Домодедово.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» расширяет полетную программу из Кольцово в города Дальнего Востока. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово. «С 9 июня авиакомпания „Уральские авиалинии“ приступила к выполнению прямых беспосадочных рейсов по маршруту Екатеринбург — Владивосток. Первый рейс вылетел из аэропорта Кольцово сегодня в 15:12 местного времени», — сообщил корреспонденту агентства директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Андрей Клименских. Рейс по маршруту Екатеринбург — Владивосток — Петропавловск-Камчатский будет выполняться по четвергам и воскресеньям. Самолеты из Екатеринбурга в Южно-Сахалинск будут летать по вторникам и субботам. Ранее прямых перелетов из Екатеринбурга во Владивосток не было. Ранее агентство писало, что «Уральские авиалинии» запустили рейс из Екатеринбурга в Махачкалу. С 13 июня рейсы будут выполняться два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. Напомним, что в расписании авиакомпании уже есть ежедневные рейсы Домодедово — Махачкала — Домодедово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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