В Кольцово впервые появились рейсы в города Дальнего Востока

С начала лета самолеты будут летать во Владивосток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Уральские авиалинии» расширяет полетную программу из Кольцово в города Дальнего Востока. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«С 9 июня авиакомпания „Уральские авиалинии“ приступила к выполнению прямых беспосадочных рейсов по маршруту Екатеринбург — Владивосток. Первый рейс вылетел из аэропорта Кольцово сегодня в 15:12 местного времени», — сообщил корреспонденту агентства директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Андрей Клименских.

Рейс по маршруту Екатеринбург — Владивосток — Петропавловск-Камчатский будет выполняться по четвергам и воскресеньям. Самолеты из Екатеринбурга в Южно-Сахалинск будут летать по вторникам и субботам. Ранее прямых перелетов из Екатеринбурга во Владивосток не было.

Ранее агентство писало, что «Уральские авиалинии» запустили рейс из Екатеринбурга в Махачкалу. С 13 июня рейсы будут выполняться два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. Напомним, что в расписании авиакомпании уже есть ежедневные рейсы Домодедово — Махачкала — Домодедово.