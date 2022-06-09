Депутат Бородай раскрыл, кому грозит смертная казнь

10 июня 2022 в 00:57 Размер текста - 17 +

Он добавил, что не уверен, есть ли у приговоренных к высшей мере наказания иностранцев шанс остаться живыми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Смертная казнь грозит не только иностранным наемникам, воевавшим на стороне Украины, но и военнослужащим ВСУ с националистами. Об этом доложил депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай. «Многие так называемые военнослужащие ВСУ, я уж не говорю про тех, кто служил в нацбатах, совершили тяжелейшие преступления, как против военных, так и против гражданских. Тем, кто совершил страшные преступления, о которых даже говорить не хочется, грозит ровно такая же мера наказания. Убивать военных также преступно, как пытать и убивать гражданских. Есть преступления совсем чудовищные с точки зрения морали, многие замешаны и в этом», — заявил Бородай в беседе с «НСН». Он добавил, что не знает, есть ли у приговоренных к высшей мере наказания иностранцев шанс остаться живыми, если они станут участниками обмена военнопленных. Ранее верховный суд ДНР приговорил двух граждан Великобритании и одного гражданина Марокко к высшей мере наказания — смертной казни. Речь идет о наемниках с «Азовстали» Эйдене Эслине, Шоне Пиннере и Саадуне Брагиме. Они признали себя виновными в терроризме и попытках насильственного захвата власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей. Минобороны РФ сообщало об успешном выполнении вооруженными силами РФ боевых задач по уничтожению объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Смертная казнь грозит не только иностранным наемникам, воевавшим на стороне Украины, но и военнослужащим ВСУ с националистами. Об этом доложил депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай. «Многие так называемые военнослужащие ВСУ, я уж не говорю про тех, кто служил в нацбатах, совершили тяжелейшие преступления, как против военных, так и против гражданских. Тем, кто совершил страшные преступления, о которых даже говорить не хочется, грозит ровно такая же мера наказания. Убивать военных также преступно, как пытать и убивать гражданских. Есть преступления совсем чудовищные с точки зрения морали, многие замешаны и в этом», — заявил Бородай в беседе с «НСН». Он добавил, что не знает, есть ли у приговоренных к высшей мере наказания иностранцев шанс остаться живыми, если они станут участниками обмена военнопленных. Ранее верховный суд ДНР приговорил двух граждан Великобритании и одного гражданина Марокко к высшей мере наказания — смертной казни. Речь идет о наемниках с «Азовстали» Эйдене Эслине, Шоне Пиннере и Саадуне Брагиме. Они признали себя виновными в терроризме и попытках насильственного захвата власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей. Минобороны РФ сообщало об успешном выполнении вооруженными силами РФ боевых задач по уничтожению объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.