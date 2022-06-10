10 июня 2022
09 июня 2022

Жители Нижневартовска делятся фото и видео с «Самотлорских ночей». Фото и Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фейерверк в честь Дня Победы. Челябинск, салют, фейерверк
За три дня фестиваля пройдет более 100 мероприятий Фото:

Жители Нижневартовска (ХМАО) активно делятся мнениями, фото и видео с открытия фестиваля «Самотлорские ночи». Посты выходят в группах социальной сети VK, посвященных городу.

Жители Нижневартовска восхищаются программой

«Шикарные костюмы. И открытие очень интересное», пишет Ольга Петрова в официальной группе города. «Шикарные костюмы! Загляденье!», — поддерживает ее другая жительница Нижневартовска.

Жители города так же отмечают невероятную атмосферу на фестивале

Логичным завершением фестиваля стал салют. Многие жители Нижневартовска достали телефоны и снимали фейерверк.

Ранее URA.RU рассказывал о программе «Самотлорских ночей». За три дня с 10 по 12 июня пройдет более 100 мероприятий.

Жители Нижневартовска (ХМАО) активно делятся мнениями, фото и видео с открытия фестиваля «Самотлорские ночи». Посты выходят в группах социальной сети VK, посвященных городу. «Шикарные костюмы. И открытие очень интересное», пишет Ольга Петрова в официальной группе города. «Шикарные костюмы! Загляденье!», — поддерживает ее другая жительница Нижневартовска. Логичным завершением фестиваля стал салют. Многие жители Нижневартовска достали телефоны и снимали фейерверк. Ранее URA.RU рассказывал о программе «Самотлорских ночей». За три дня с 10 по 12 июня пройдет более 100 мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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