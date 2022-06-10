За три дня фестиваля пройдет более 100 мероприятий
Жители Нижневартовска (ХМАО) активно делятся мнениями, фото и видео с открытия фестиваля «Самотлорские ночи». Посты выходят в группах социальной сети VK, посвященных городу.
Жители Нижневартовска восхищаются программой
«Шикарные костюмы. И открытие очень интересное», пишет Ольга Петрова в официальной группе города. «Шикарные костюмы! Загляденье!», — поддерживает ее другая жительница Нижневартовска.
Жители города так же отмечают невероятную атмосферу на фестивале
Логичным завершением фестиваля стал салют. Многие жители Нижневартовска достали телефоны и снимали фейерверк.
Ранее URA.RU рассказывал о программе «Самотлорских ночей». За три дня с 10 по 12 июня пройдет более 100 мероприятий.